V Koordinativnem telesu družinske medicine Slovenije so zaskrbljeni, saj se po njihovi oceni pri reševanju problematike družinske medicine za zdaj še ni pojavil bistven napredek. Kot so opozorili v sporočilu za javnost, se pri politiki kažejo znaki, da se zaveda kritičnosti položaja, ni pa tega zaznati pri ZZZS-ju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije "ima pomembno vlogo pri reševanju problematike družinske medicine, ki pa je do zdaj, z nekaj izjemami pri zmanjševanju nepotrebnih administrativnih obremenitev, ni odigral konstruktivno – prej nasprotno", so kritični v koordinativnem telesu družinske medicine. Po njihovem mnenju je ZZZS z zavračanjem leta 2017 sprejetega števila glavarinskih količnikov na enega zdravnika ključno pripomogel k zaostrovanju situacije v družinski medicini. Ob tem so spomnili, da so predstavniki ZZZS-ja tudi na arbitraži v ponedeljek zavrnili kompromisni predlog zdravniške stroke in ministra za zdravje. "Ta zavrnitev lahko pomeni, da bo resnično v nekaj mesecih kar nekaj bolnikov ostalo brez osebnega zdravnika, najprej na Gorenjskem, nato na Štajerskem, kasneje pa še kje drugje," so zapisali v koordinativnem telesu in upravnemu odboru ter službi ZZZS-ja očitali, da ne upoštevata nedavnega sklepa skupščine zavoda.