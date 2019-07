Predsednik uprave Aleš Mikeln je kritičen do določanja obsega in cen zdravstvenih storitev pri nas. Foto: BoBo

Cena mesečne premije pa se bo s triodstotnim popustom s trenutnih 31,01 evra povišala na 34,6 evra. Vzajemna je premijo dopolnilnega zavarovanje nazadnje povišala marca letos. Na Vzajemni so lani iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja krili 773.487 zavarovancem, od teh jih je 174.965 imelo višje stroške od letne premije.

Zavarovalnica je letos imela visoko rast stroškov zdravstvenih storitev tako zaradi povečanega obsega storitev kot tudi višjih cen storitev ter programov za skrajševanje čakalnih dob, ki jih sofinancira dopolnilno zavarovanje, je pojasnil predsednik uprave Aleš Mikeln. "Skoraj ni zdravstvene storitve, ki je ne doplačujemo," je izpostavil.

Stroški so se zvišali za devet odstotkov

Za letošnje leto so v poslovnem načrtu v skladu z napovedmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ministrstva za zdravje načrtovali 5,5-odstotno povečanje stroškov za zdravila in zdravstvene storitve.

A podatki za prve štiri mesece kažejo povišanje na ravni devetih odstotkov, kar po besedah Mikelna pomeni, da je Vzajemna v prvih štirih mesecih letošnjega leta imela že več kot dva milijona izgube pri dopolnilnem zavarovanju. Če premije ne bi povišali, bi imela Vzajemna do konca leta devetmilijonsko izgubo. "V zadnjih treh letih smo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pridelali 11,3 milijona evrov izgube, kar smo lahko nadomestili z drugimi zavarovanji. Letos pa so stroški začeli tako naraščati, da smo se morali odločiti za ta dvig," je dejal.

Ob tem je opomnil, da so se stroški v zdravstvu v zadnjih letih povečali skoraj za milijardo evrov, bolniki pa tega ne občutijo. "Ključna težava je v organizaciji našega zdravstva, ne v financiranju," je sicer ugotavljal Mikeln. Med drugim je bil kritičen do določanja obsega in cen zdravstvenih storitev, ki ga v splošnem dogovoru za zdravstvo opredelita ZZZS in ministrstvo, zavarovalnice pa pri tem niso vključene v pogajanja. Kot je dejal, se pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja manjšajo in se prenašajo na dopolnilno, pri nekaterih zdravstvenih storitvah, na primer pri presaditvi organov, tudi od 90 odstotkov.

Zavarovanci nimajo veliko izbire

Vzajemnini izračuni kažejo, da sedanje povišanje premij ne bi bilo potrebno, če bi deleže bremen iz dopolnilnega zavarovanja popravili na stanje pred uveljavitvijo zakona o uravnoteženju javnih financ.

Dopolnilno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice, poleg Vzajemne še Adriatic Slovenica in Zavarovalnica Triglav. Kot je dejal Mikeln, verjame, da imajo druge zavarovalne podobne težave. Zaradi povišanja premije pričakuje tudi nekaj kroženja zavarovancev med zavarovalnicami.

Mikeln je napovedal tudi pogovore s pristojnimi za obvladovanje stroškov ter zagotavljanja dolgoročne stabilnosti zdravstvenega sistema. Kot je dejal, se je v tem tednu srečal z državnim sekretarjem na ministrstvu za zdravje Tomažem Pliberškom.

Adriatic v tem trenutku ne načrtuje podražitve

Tudi v zavarovalnici Adriatic Slovenica opažajo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačil v zadnjih letih povišujejo zaradi visoke stopnje zaposlenosti, visoke gospodarske rasti, ukrepov zdravstvene politike, ukrepov nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja in višanja cen storitev. "Zavarovalnice moramo v vsakem trenutku izpolnjevati obveznosti iz zavarovalnih pogodb, zato predstavlja skokovito naraščanje stroškov zdravstvenih storitev in posledično doplačil tveganje, ki vpliva na poslovanje zavarovalnice v tem segmentu," so zapisali.

V tem trenutku sicer ne načrtujejo povišanja premije, če pa se trendi povečevanja obsega doplačil iz prve polovice letošnjega leta ne bodo spremenili, pa bo po njihovih navedbah korekcija premije potrebna. "Trenutno pozorno spremljamo rezultate, datuma in obsega morebitne spremembe premije pa danes ne moremo napovedati," so navedli. Adriatic Slovenica je premijo dopolnilnega zavarovanja sicer nazadnje spremenil marca, ko se je s 30,34 evra povišala na 31,98 evra.