Džins je danes različnih barv, okrašen z različnimi dodatki, a nekateri prisegajo na klasiko. Foto: Pixabay

Marsikateri Slovenec se še živo spomni "švercanja" kavbojk iz Trsta predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko so se na trg Ponterosso zgrinjale trume takrat še Jugoslovanov kupovat dobrine, ki jih v domovini ni bilo, predvsem pa kavbojke, sploh tiste njihovim žepom najlažje dostopne, Riflove. "Generacija starejših od 40 let ali pa morda tudi starejših od 30 let je doživela tiste stare čase, ko smo hodili čez mejo, mi z Obale s prepustnico, in kupovali določene stvari, ki jih ni bilo pri nas. Ampak ni bilo niti kave niti banan, če smo iskreni (smeh), ne le džinsa. Mislim, da smo vsi malo nostalgični in z neko ljubeznijo gledamo na tiste čase, ki so imeli tako pozitivno kot negativno noto. Vsekakor je Rifle povezan z nostalgijo, s preteklostjo."

Na vrhuncu so jih izdelali 58.000 na dan

Italijanska modna znamka Rifle je lani praznovala 60 let, ob jubileju pa so se v družbi odločili znova poskusiti na trgih, kjer so bili nekoč najbolj zaželeni, z leti pa na njih postali obroben igralec oziroma le ena izmed številnih znamk, ki ponuja džins: v vzhodno Evropo. Na vrhuncu uspehov so kavbojke te znamke nosili po Jugoslaviji, na Češkoslovaškem, celo v Rusiji, povpraševanje je bilo tolikšno, da so jih ob koncu 70. letih na dan izdelali kar 58.000.

A po padcu vzhodnega bloka, kjer je Rifle držal primat, in oblikovanja prostega trga, se je znamka počasi začela izgubljati v poplavi številnih drugih znamk kavbojk. "Vmes je džins postal zelo moden kos, kar pomeni, da se je vsaka znamka ali vsak modni oblikovalec odločil, da bo imel tudi nekaj džinsa v svoji kolekciji. Posledično so bile določene znamke, na primer Rifle ali Levi's, potisnjene nekoliko v ozadje, ker je bilo džinsa povsod dovolj," pojasnjuje sogovornica.

Nostalgija se širi na veliko področij, tudi na modnega

Zdaj pa se položaj znova spreminja: "V teh današnjih časih, ko je vse zelo hitro in pogosto preveč površno, se vrača neka nostalgija. In to se vidi na različnih področjih, tudi na modnem. Moda nam že vrsto let ponuja vintage, ki je lahko reinterpretiran na nov način, ampak je še vedno vintage in se še vedno navdihuje v preteklosti." Podobno je po njenem mnenju z Riflom – ta, mimogrede, te dni svojo prodajalno odpira tudi v slovenski prestolnici –, ki še vedno velja za ikonično modno znamko v svetu džinsa.

A zakaj? Kaj je na njih tako posebnega? "Tukaj gre predvsem za tradicijo in kakovostno izdelavo ter različne modele, ki jih je bilo v preteklosti res veliko," pravi modna strokovnjakinja, ki razlog za priljubljenost modne znamke vidi tudi v dejstvu, da ta prisega na klasiko, ki po njeni oceni sodi v garderobno omaro vsake ženske ali moškega: "Zdaj vsepovsod vidimo – v slogu poulične mode – raztrgan džins, ki je lep, simpatičen, ko ima dekle 20, morda 25 let, na ženskah, ki imajo za sabo svoja leta, pa je lahko zelo hitro videti tudi smešen. To velja tudi za moške. V moji predstavi je eleganten džins kombiniran z visokimi petami. In ta džins ni raztrgan, je cel, ima visok pas in je dobro krojen."

Številne variacije džinsa

Danes, ko govorimo o džinsu, to ni več tisti "navaden" džins, s petimi žepi, narejen iz materiala, ki se mu reče džins, ampak ima dodanega še marsikaj: resice, bleščice, čipko, kovice, obstaja daljši, krajši džins, raztrgan džins ... Skratka, veliko je interpretacij tega kultnega kosa, razmišlja Lorella Flego.

Raztrgane kavbojke so dobro videti na mladih, na ljudeh, ki imajo za seboj že malo več let, pa niti ne, meni sogovornica. Foto: Pixabay

Poznavalka je prepričana, da kavbojke niso kos oblačila, ki ga lahko kupimo kar tako, na prvo žogo, "saj ni nujno, da ti vsak model pristaja, da je dolžina prava itd." "Če je kos klasičen, dobro krojen, je več možnosti, da ti bo dobro pristajal. Navadno so te znamke dobre tudi zato, ker nam ponujajo različne dolžine, kar se mi zdi ključnega pomena, ker nismo vsi enako visoki, in tudi različne modele - ali je to nekaj modernega, nekaj klasičnega, ali želimo kombinacijo z resicami ali pa čisto navaden džins," prednosti znanih modnih znamk - v tem primer proizvajalcev kavbojk - navaja Flego in dodaja, da ravno Rifle proizvaja pretežno klasične modele: "Oni se res držijo tega. Ker tako vsak ve, kaj pravzaprav ponuja."

Džins nič več le športno oblačilo, ampak tudi elegantno

Džins sicer že dolgo ni več rezerviran le za sproščene trenutke, ampak je že zdavnaj postal del garderobe elegantne ženske. Lorella Flego pravi, da se je sprememba najprej začela pri moški garderobi: "Pred 10 leti sem doživljala poslovne sestanke z moškimi, ki so bili na vodilnih položajih pri določenih znamkah ali podjetjih in ki so prišli oblečeni ... ne tako, kot bi jaz pričakovala, v kravati, obleki in z usnjenimi čevlji, ampak v blazerju, srajci, spodaj pa džins in dobre čevlje. In takrat se mi je to zdelo ... zanimivo ... Potem pa je to hitro postal način, kako ostati posloven, hkrati pa tudi športen in mladosten. Zdi se mi, da je danes ena od funkcij mode tudi ta, da skrbi, da smo videti mlajši in v koraku s časom." Tudi s pomočjo mode lahko ostanemo mlajši, še dodaja.

"Džins je vsekakor univerzalen kos. Jaz ga ne bom sicer nikoli svetovala za poroko, rdečo preprogo ali svečano galavečerjo, ampak skupaj z elegantno bluzo, blazerjem, žametnim kosom ali visokimi petami, je to odlična kombinacija, ki je lahko tudi poslovna in elegantna. Tukaj pa odigra zelo pomembno vlogo tudi obutev," še opozarja modna poznavalka.

Material, ki se ga ne da kar tako uničiti

Ogromno se govori o tem, da danes oblačila niso več tako kakovostno izdelana, kot pred desetletji. Pa to drži? "Iz izkušenj bi rekla, da je džins tak material, ki se ga ne da uničiti." Verjame, da kakovost ni toliko povezana s tem, kje je džins izdelan, ampak katere znamke je, saj uveljavljene modne znamke, torej naročniki izdelkov, svojim proizvajalcem - pa naj prihajajo s Kitajske ali iz Italije - postavijo strožje zahteve glede kakovosti. "Včasih so izdelki narejeni v Italiji, pa sploh ni nujno, da bo to super, ker imajo tudi tamkajšnji izdelki svoje šibke točke, ali pa izdelki iz ZDA. Po drugi strani pa je lahko izdelek, narejen na Kitajskem, odličen," pravi in dodaja, da je vse zelo odvisno od zahtev oz. smernic naročnika in tega, koliko mu je pomemben razvoj.

"Je pa res, da je džins že kot material sam po sebi zelo trpežen in je manj možnosti, da bi se kaj hudega zgodilo. Običajno se to zgodi, ko so kavbojke že raztrgane in se trgajo naprej. Če džins ni dobro narejen, ga bomo nosili le kratek čas. Ampak v primeru teh klasičnih modelov kakovost še vedno ostaja na visoki ravni," še sklene sogovornica.