Prizadetih naj bi bilo več tisoč ljudi. Volitve so že potekale v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, danes pa potekajo na Češkem in na Irskem. Foto: Reuters

Na volilni komisiji so pojasnili, da so težave nastale, ker so bili zelo pozno obveščeni, da bo Velika Britanija sodelovala na evropskih volitvah.

"Volilni komisiji, lokalnim oblastem in vladi v Westminstru ni uspelo kljub večkratnim opozorilom v zadnjih šestih tednih," je sporočila organizacija za pravice državljanov EU-ja v Veliki Britaniji The 3 Million.

Evropski državljani, razen državljani Irske, Malte in Cipra, so morali izpolniti obrazec UC1 in ga do 7. maja vrniti lokalnim oblastem. Številni so na družbenih omrežjih objavili, da jim lokalne oblasti niso poslale obrazca ali pa so ga prejeli le nekaj dni pred rokom, nato pa ga oblasti niso obravnavale pravočasno. Nekateri sploh niso vedeli, da morajo oddati obrazec, če se želijo udeležiti volitev.

Prizadetih naj bi bilo več tisoč ljudi. Volilna komisija je zavrnila obtožbe, da je odgovorna za zavračanje volivcev iz držav EU-ja, in prst usmerila v vlado, ki je s preložitvijo brexita povzročila kaotično situacijo.

Britanska vlada je 7. maja sporočila, da bo Velika Britanija sodelovala na evropskih volitvah, saj je bil brexit preložen na konec oktobra.