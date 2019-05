Konzorcij bank je danes s Pošto Slovenije sklenil pogodbo o prodaji 72,13 odstotka vseh delnic Intereurope. Foto: BoBo

Prenos delnic bo izveden po izpolnitvi nekaterih odložnih pogojev, med drugim morajo pridobiti odločbo Javne agencije za varstvo konkurence, ali je nakup skladen s pravili konkurence. Iz Intereurope so sporočili, da s strani prodajalca niso bili obveščeni o vrednosti transakcije niti o drugih bistvenih elementih pogodbe.

Zaposleni ne vedo, kaj jih čaka

Tudi zaposleni ne vedo, kaj jih čaka. Predsednica sveta delavcev Nevija Pečar je pred kratkim izrazila skrb in jo danes tudi ponovila: "Skrbi nas za pridobljene pravice, ali bodo ostale iste. Do nas še nihče ni pristopil, uradno ne vemo nič. Ali bo sedež družbe ostal v Kopru? Ali bo to pripojena družba? Nekatera delovna mesta se bodo podvajala in verjetno bodo odveč naši, ne njihovi. To so skrbi."

V Pošti Slovenije so zapisali, da vidijo Intereuropo kot močno logistično družbo, ki s svojim poslovanjem in potencialom popolnoma ustreza njihovi strategiji razvoja, in da bodo skupaj postali vodilni, samostojni in neodvisni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji. "Ima široko podprto in učinkovito mednarodno logistično mrežo in je uporabnikom svojih storitev znana kot zanesljiv in zaupanja vreden partner. Verjamemo, da bomo kot močan strateški partner Intereuropi omogočili razviti njen potencial," je prepričan generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak.

Po zaključku nakupa večinskega deleža bo Pošta Slovenije objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope. Podrobnejše načrte bodo predstavili po zaključku nakupa.

Nakup, vreden 100 milijonov evrov?

Kot navaja STA, bo Pošta Slovenije v primeru uspešno zaključenih postopkov prevzema družbe Intereuropa postala največje logistično podjetje v Sloveniji. Po nekaterih informacijah naj bi Pošta Slovenije v tekmi za nakup koprskega logista premagala britansko logistično družbo Xpediator. Po pisanju portala Siol naj bi Pošta za vstop v lastništvo bankam skupaj z dolgovi Intereurope plačala okoli 100 milijonov evrov, družba pa naj bi imela za okrog 70 milijonov evrov dolgov. Če bi za delnico kupec odštel 2,50 evra, kolikor je danes vredna na Ljubljanski borzi, bi za 72 odstotkov delnic plačal 30,35 milijona evrov.

"Skupaj bomo postali vodilni regionalni operater na logističnem področju. Konsolidacija storitev obeh družb bo združeni skupini omogočila hitrejšo rast ter sinergije na področju stroškov in investicij. Prepričani smo, da bo združitev učinkovito vplivala na rast dobičkonosnosti," je povedal Novak. Njegova vizija je, da skupaj postanejo vodilni, samostojni in neodvisni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji, ki ga bo odlikovala visoka kakovost in odlična uporabniška izkušnja.