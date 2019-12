Anketirance so vprašali, če električne aparate in naprave za delo in zabavo izklopijo iz stanja pripravljenosti oz. ali imajo naprave pogosto vklopljene tudi, ko jih ne gledajo ali uporabljajo. Foto: Reuters

Digitalizacija na vseh področjih življenja prispeva k vse večjemu številu elektronskih aparatov in naprav za delo in zabavo doma. Pri tem se število prenosnih računalnikov in igralnih konzol povečuje, zastarela katodna tehnologija pa je še vedno prisotna v nekaterih slovenskih gospodinjstvih, čeprav počasi tone v pozabo, so rezultate raziskave povzeli v družbi Informa Echo.

Energetsko neučinkovita gospodinjstva, ki aparatov in naprav ne izklapljajo iz stanja pripravljenosti oz. ko jih ne uporabljajo, skupaj v enem letu porabijo za več milijonov evrov električne energije in s tem po nepotrebnem ustvarijo na tisoče ton izpustov ogljikovega dioksida.

V Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije (Reus 2019) so 1.002 gospodinjstvi povprašali po vrsti in številu elektronskih aparatov in naprav za delo in zabavo, kot so prenosniki in namizni računalniki, televizorji, hišni kini ali igralne konzole. Povprašali so jih, če električne aparate in naprave za delo in zabavo izklopijo iz stanja pripravljenosti oz. ali imajo naprave pogosto vklopljene tudi, ko jih ne gledajo ali uporabljajo.

Prenosniki, LCD in LED ekrani ...

Najpogosteje uporabljani elektronski aparati in naprave za delo in zabavo so prenosni računalniki, LCD-televizorji, namizni računalniki in glasbeni stolpi oz. radio. Sledijo LED-televizorji, igralne konzole, hišni kini, katodni televizorji, plazma televizorji in OLED-televizorji.

V primerjavi s preteklimi meritvami se je delež prenosnikov znatno povečal, medtem ko je delež namiznih računalnikov ostal približno enak. V zadnjih sedmih letih se je delež katodnih TV-sprejemnikov zmanjšal, delež LED TV, delež plazma televizorjev pa se je povečal. Delež LCD TV sprejemnikov je ostal približno enak. Delež gospodinjstev z vsaj eno igralno konzolo v zadnjih sedmih letih nenehno narašča.

"Pri uporabi elektronskih aparatov lahko opazimo, da se je delež gospodinjstev, kjer so aparati vklopljeni do ene ure na dan, znatno povečal. Domnevamo, da je ta trend posledica vse večjega števila ljudi, ki za delo in zabavo uporabljajo pametne telefone," so pojasnili.