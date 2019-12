Neo ima v Matrici na voljo rdečo in modro tableto. Foto: Youtube

Preden bo kinodvorano prežel svet Matrice, bo tam ob 15. uri potekalo javno snemanje podkasta Številke, v katerem bodo rdeča nit pogovora vzporedni svetovi. Voditelj podkasta, Slavko Jerič, bo v kinotečni dvorani gostil Lenarta J. Kučića. Novinarja bosta odprla več tematik: od samega filma, kultne dediščine pa do vzporednih svetov, ki se danes pojavljajo v obliki družbenih omrežij.

Trinity in Neo. Foto: IMDb

Prvi del Matrica se začenja ob 16. uri, sledi mu Matrica Reloaded ob 19. uri, film Matrica Revolucija pa bo maraton sklenil ob 22. uri. V Kinoteki so se odločili, da je za najbolj vztrajne gledalce, ki si bodo ogledali celoten program, vstopnica za tretji film brezplačna.

Kultna trilogija v avtorstvu Lane in Lilly Wachowski, ki postavlja v središče zgodbe Nea (Keanu Reeves), Morfeja (Laurence Fishburne) in Trinity (Carrie-Anne Moss), je na globalni ravni v blagajne prinesla več kot 1,6 milijarde dolarjev.

"Potem se ne moreš več vrniti"

Na začetku filma Morfej ponudi Neu resnico o matrici, ob čemer ima na voljo rdečo in modro tableto. V tistem trenutku izreče besede, ki so postale eden najslovitejših citatov filmske zgodovine. "To je tvoja zadnja priložnost. Potem se ne moreš več vrniti. Če boš vzel modro tableto, se bo zgodba končala, zbudil se boš v svoji postelji in verjel boš, kar koli boš hotel verjeti. Če pa vzameš rdečo tableto, boš ostal v Čudežni deželi in pokazal ti bom, kako globoka je zajčja luknja."

Vse tri dele sta napisali in režirali sestri Wachowski, in v vseh treh delih igrajo Reeves, Moss in Fishburne. Foto: IMDb

Prvi film v trilogiji velja za enega najboljših akcijskih filmov vseh časov. "Če je Spielberg le nekaj let prej pokazal, da so računalniško generirani dinozavri zagotovo stvar prihodnosti, sta sestri Wachowski dokazali, da je CGI pravzaprav že stvar sedanjosti; njun vizualni jezik je postavil nove standarde, ki so bili takrat še nekaj nevidenega, popolnoma futurističnega in skorajda magičnega, brez te vizije pa si sodobnih ‘blockbusterjev’ danes skorajda ne znamo več predstavljati," je v napovedi za Kinotečnik zapisal Andraž Jerič.

S filmskim maratonom obenem v Kinoteki zaključujejo cikel Misija Mesija, v okviru katerega so po besedah Varje Močnik prikazali filme, v katerih ljudje stopajo na trnovo pot odgovornosti za druge ter vpetosti v družbeni in politični tukaj in zdaj.