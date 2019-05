Zmagovalna trojka, Phoebe Mary Waller-Bridge (v sredini), Jodie Comer (desno) in Fiona Shaw (levo). Foto: EPA

Avtorica zmagovalne nadaljevanke je angleška igralka in scenaristka Phoebe Mary Waller-Bridge, ki je v zadnjih letih ustvarila še dve odmevni televizijski seriji, Crashing in Fleabag.

Na malih ekranih že druga sezona

Serija je na baftah navdušila tudi zaradi igralske ekipe, ena od dveh glavnih igralk Jodie Comer je bila nagrajena za najboljšo žensko glavno vlogo, Fiona Shaw pa za najboljšo žensko stransko vlogo. Druga sezona priljubljene serije je imela sicer premiero 7. aprila, producenti pri BBC America pa so tudi že potrdili snemanje tretje sezone.

KILLING EVE Official Trailer (HD) Sandra Oh, Jodie Comer Thriller BBC Series

Jodie Comer, ki v Killing Eve igra rusko morilko, je na podelitvi le stežka zadržala solze. Za glavno žensko vlogo je bila nominirana skupaj s Sandro Oh, svojo soigralko v omenjeni seriji. Za najboljšo glavno žensko vlogo sta bili nominirani še Keeley Hawes za TV-serijo Bodyguard in Ruth Wilson za TV-serijo Mrs Wilson.

Izjema zaradi priljubljenosti

Za najboljšo dramsko serijo so bile nominirane še Bodyguard, Informer in Save Me. Vključitev serije Killing Eve v tekmo za bafte je bila sicer nekoliko sporna, saj je serijo produciral BBC America, a so organizatorji zaradi njene prepoznavnosti in priljubljenosti tokrat naredili izjemo.

Za glavno moško vlogo je bil nagrajen Benedict Cumberbatch iz serije Patrick Melrose, v tej kategoriji pa so bili nominirani še Chance Perdomo (Killed By My Debt), Hugh Grant (A Very English Scandal) in Lucian Msamati (Kiri).

Bodyguard | Official Trailer [HD] | Netflix

Bodyguard: "trenutek, ki ga morate videti"

Za moško stransko vlogo je bil nagrajen Ben Whishaw za A Very English Scandal.

Bodyguard je, čeprav je bil nominiran v več kategorijah, na koncu prejel le eno nagrado, poimenovano "trenutek, ki ga morate videti". Gre za edino nagrado, ki jo z glasovanjem izbere občinstvo. Podelilo jo je za prizor umora Julie Montague, lika, ki ga igra Keeley Hawes.

V kategoriji mini serije je bila nagrajena Patrick Melrose.