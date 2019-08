Liu Jifei je velik del svojega otroštva preživela v ZDA, leta 2002 pa se je preselila nazaj na Kitajsko ter začela svojo manekensko in nato še igralsko kariero. Danes je naturalizirana Američanka. Foto: AP

Hongkong že deset tednov pretresajo občasno nasilni protesti borcev za demokratične reforme. Tako Združeni narodi kot številne organizacije za varovanje človekovih pravic so kitajske oblasti obtožile, da so njihove policijske sile pregrobo posredovale na protestih.

Liu Jifei, ki je naturalizirana Američanka, je na omrežju Weibo delila objavo pekinškega časnika People's Daily, ki se glasi: "Tudi jaz podpiram hongkonško policijo. Zdaj me pa lahko pretepete." (To naj bi bile besede poročevalca državnega časopisa Global Times, ki so ga protestniki na hongkonškem letališču obtožili, da je policist pod krinko, in ga nato napadli.)

Temu zapisu v kitajščini je igralka dodala še stavek v angleščini: 'Kakšna škoda za Hongkong.'

Na platformi Weibo – ki je sicer deležna močne cenzure – je zvezdničina objava dobila ogromno podpore. Na Twitterju, ki je na Kitajskem prepovedan, pa se je medtem pojavil trend #BoycottMulan. Uporabniki igralko obtožujejo, da podpira policijsko brutalnost, "spomnili" pa so jo tudi na vse svoboščine in pravice, ki jih sama uživa kot ameriška državljanka.

"Kako brez občutka moraš biti, da podpiraš policijsko nasilje, ko si pa ravno igrala junakinjo, ki pooseblja odpor proti agresiji na najbolj primarni ravni," je tvitnil eden od uporabnikov.

Množični protesti so izbruhnili 9. junija zaradi predloga zakona, ki bi dopustil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Čeprav so oblasti predlog zakona umaknile, so protesti prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v proteste proti policijskemu nasilju in za demokratične reforme. Hongkong, nekdanja dolgoletna britanska kolonija, ima po vrnitvi Kitajski leta 1997 poseben status, in sicer je posebno upravno območje.