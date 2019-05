Dušan Merc je napisal trinajst romanov, tri zbirke kratkih zgodb in knjigo esejev. Dvaintrideset let je bil ravnatelj Osnovne šole Prule. Foto: BoBo

Edini evidentirani kandidat do izteka trenutnega mandata, ki ga je sicer začel Ivo Svetina, ki je prav tako odstopil, je Dušan Merc.

Svojih načrtov, če bo izvoljen, Merc za zdaj ni želel razkriti, ker se namerava najprej pogovoriti s članstvom in upravnim odborom o finančnem stanju in morebitnih možnostih. Povedal pa je, da je kandidaturo sprejel, ker se čuti pripadnega društvu in "trenutno še sposoben sprejeti tako funkcijo".

Nad krize in šume z jasnimi dogovori

Prepričan je, da je tega zmožen, kako bo, pa "bo lahko tudi druga zgodba". Krize in šumov na DSP-ju sicer ne zanika, vendar je prepričan, da jih bodo "z jasnimi dogovori sanirali in uredili".

V slabem letu dni bodo to druge volitve predsednika na DSP-ju v enem mandatu, ki traja tri leta. Junija lani ga je predčasno zapustil pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Ivo Svetina zaradi, kot je pojasnil, več razlogov, med drugim tudi osebnih.

Septembra 2018 ga je nasledila mladinska pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner, a je po pol leta prav tako odstopila. Kot razlog je navedla nestrinjanje z odnosom, ki ga država izkazuje do društva. To bi po njeni oceni za normalno delovanje potrebovalo dvakrat toliko sredstev.

Hkrati z njo so sodelovanje prekinile štiri administrativne in strokovne sodelavke, vendar so pisarno, kot so povedali na DSP-ju, znova vzpostavili, da lahko programi tečejo dalje, med drugim tudi mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo potekal septembra.