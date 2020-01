Znanstvenofantastično glasbeno dramo o imperativu sreče in uspeha je režiral Jure Novak, ki je tudi avtor dramskega besedila. Glasbo in glasbene aranžmaje podpisuje Uroš Buh.

Foto: Peter Giodani/MGL

Zgodba Karaok se dogaja v bližnji prihodnosti, a se ukvarja s sedanjostjo. Po besedah dramaturginje Petre Pogorevc napihuje težave in opozarja na tiste, ki jih živimo danes, ter pripoveduje o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se nam uresničila ena od naših velikih želja.

Karaoke gledalca popeljejo v mesto, ki mu je zavladal Črv. Ta se zavleče v lobanjo in prisesa na možgansko deblo. Svoje gostitelje naredi srečne in uspešne, saj odpravi strah, dvom, slabo samopodobo, razvade in odvisnosti. Črv je popolnost. Skoraj vsi imajo Črva, skoraj vsi so popolni. Samo nekateri še vztrajajo brez njega in v zapuščenem delu mesta zavetje iščejo v družbi sebi enakih v majhnem klubu s karaokami, so o predstavi zapisali v MGL-ju.

Med študijem predstave so med drugim raziskovali pojmovanje sreče skozi zgodovino in kaj bi se zgodilo, če bi resnično odstranili negativna čustva. Kot pravi dramaturginja Anja Krušnik Cirnski, so se precej posvetili tudi vprašanju, kaj je narobe s svetom, v katerem so ljudje srečni in zadovoljni. Prišli so do sklepa, da tisto, k čemur stremimo, pravzaprav naj ne bi bila sreča, ampak duševno ravnovesje, ki zajema tako pozitivna kot negativa čustva.

Foto: Peter Giodani/MGL

Novak je v procesu pisanja razmišljal o alternativnih razlogih, zakaj ljudje začnejo prepevati in kmalu je prišel do karaok. Ker je bila zasedba hitro znana, je imel privilegij, da je lahko pisal nanjo, zato je lahko tudi vizualiziral, kako bodo stvari, ki jih piše, videti na odru.

Vsi songi – gre za fiktivni pop – so takšni, da se bodo po režiserjevih besedah občinstvu zdeli že slišani in bi se lahko vrteli na komercialnih radijskih postajah. Odmikajo se od libreta in so samostojni.

Foto: Peter Giodani/MGL

V predstavi igrajo Karin Komljanec, Viktorija Bencik Emeršič, Gašper Jarni in Gregor Gruden. Scenografka je Urša Vidic, kostumografka Dajana Ljubičić, svetovalka za gib Leja Jurišić in avtor videa Vid Šubic.