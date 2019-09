Plesalec je najbolj znan kot koreograf in umetniški svetovalec Israela Galvana. Foto: CoraViento

Predstavo La mula y el buey je plesalec flamenka in priznan koreograf avstrijskih korenin ustvaril po motivih dela Los complementarios pesnika Antonia Machada.

Snuje jo slutnja o obstoju drugega jaza, ki nekje med resničnostjo in fikcijo dopolnjuje osebnost umetnika, so zapisali v Plesnem kulturnem društvu CoraViento, na povabilo katerih umetnik gostuje v Sloveniji.

Foto: CoraViento

V dialogu z ženo Carmen Torres

Marco de Ana se v svojem solu za dva, ki ga soustvarja v dialogu z ženo Carmen Torres, poigrava z idejo, da je lahko alter ego plesalca tudi ženska, prek telesa katere išče svojo pomanjkljivost, zatrtost, komplementarnost.

Zakonski par se skozi ples na humoren način spopada s svojimi nasprotji in odnosom, ki ga gojita drug z drugim. V iskanju popolne plesne govorice se v njunem telesu med seboj izpodbijajo gesta, glas in perkusija ter preizprašujejo protagonizem golega giba, so še zapisali.

Poleg tega plesalec, najbolj znan kot koreograf in umetniški svetovalec Israela Galvana, vodi tridnevne delavnice flamenka, ki so zaradi inovativnega in netradicionalnega načina poučevanja flamenka namenjene tudi tistim plesalcem in gibalcem, ki se s flamenkom kot plesno zvrstjo še niso srečali.

Marco de Ana je ustvaril že desetine avtorskih predstav, ki so bile uprizorjene znotraj in zunaj Španije, na Impulstanz Festival Viena, Flamenco Festival de Düsseldorf, Festival de Jerez de la Frontera in drugih pomembnih plesnih festivalih.