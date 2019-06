Premier Marjan Šarec bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Foto: BoBo

Glede prenosa primernih stanovanj in zemljišč bo premierja Marjana Šarca spraševal poslanec Levice Luka Mesec. Levica je v DZ vložila predlog novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, s katero želijo zagotoviti neodplačen prenos stanovanj in stavbnih zemljišč z DUTB-ja na Stanovanjski sklad RS. Sklep vlade, da DUTB najbolj primerne nepremičnine v svoji lasti prenese na sklad odplačno, je po mnenju Levice nezakonit.

Poslanec SDS-a Anže Logar bo premierju zastavil vprašaje glede pregona bančnega kriminala, medtem ko ga bo vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič povprašal glede financiranja izgradnje drugega tira Divača-Koper.

Poslanec NSi-ja Blaž Pavlin bo postavil vprašanje v zvezi z diskriminacijo staršev in otrok v zasebnih osnovnih šolah. DZ bo v sredo obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi uresničili odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Pričakovati je ostro razpravo, saj so mnenja strank tudi ob ocenah o neustavnosti različna.

Glede zaustavitve projekta Hidroelektrarne (HE) Mokrice pa bo premier odgovarjal na vprašanje poslanca SNS-a Dušana Šiška.

Za premierjem bodo na vprašanja poslancev odgovarjali še drugi člani vlade. Minister za finance Andrej Bertoncelj bo tako med drugim pojasnjeval prodajo Abanke, minister za zdravje Aleš Šabeder pa bo odgovarjal glede stanja v bolnišnicah in v zvezi s podatki o čakalnih dobah.