Civilne iniciative menijo, da so ob meji občanom kršene zakonsko določene pravice. Foto: BoBo

Civilna iniciativa za varovano mejo Ilirska Bistrica, Civilna iniciativa Bela krajina in Civilna iniciativa Škofije si prizadevajo, da bi državni organi dosledno spoštovali zakon o nadzoru državne meje, ki določa, da se nadzor meje opravlja z namenom varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov ter preprečevanja nedovoljenih migracij in drugih nevarnosti za javno varnost in red.

Občanom Ilirske Bistrice, Bele krajine in obalnih občin so po mnenju iniciativ kršene vse pravice, ki jim jih omenjeni zakon zagotavlja. Po njihovih navedbah so verjetno nekateri od ljudi oboleli za prenosljivimi boleznimi, tako da zdravje ljudi ni zavarovano.

Opomnili so tudi, da policija ne more preprečiti večkratnih vlomov v lovske koče, vikende, lope, trenutno nenaseljene stanovanjske objekte. V te objekte prebežniki vdirajo in jih poškodujejo, po sanaciji škode pa se dogodki ponovijo in policija jih ne more preprečiti, kaj šele da bi ujela storilce.

"To pomeni, da je ljudem njihova lastnina trajno uničena in z njo ne morejo razpolagati," so zapisali. Podobno velja v kmetijstvu, saj migranti pogosto hodijo tudi po njivah tamkajšnjih kmetov, to pa zanje pomeni izpad dohodka.

Omenili so tudi divja odlagališča odpadkov, ki jih za seboj puščajo prebežniki in ki občanom onemogočajo, da bi na območjih počitniškega naselja Sviščaki z izgradnjo kampov, avtokampov ali razpršenega hotela poskrbeli za razvoj turizma. Znova pa so pozvali državo, naj Debeli rtič črta kot mogočno lokacijo azilnega centra.

Skupine zajetih prebežnikov so v zadnjih dneh vedno večje, po pričevanju domačinov pa so tiste, ki jih policija ne zajame, še večje. "Seveda se občani trudimo, da dogajanje, povezano z nezakonitimi migranti, čim manj vpliva na naš način življenja, vendar morate razumeti, da je nekje postavljena meja," so navedli v iniciativah.

Sami so tako prepričani, da Slovenija na območju občine Ilirska Bistrica, Bele krajine in Obale ni varna država in da uradna politika k reševanju teh problemov ne želi pristopiti resno.