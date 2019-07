Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je Slovenijo izbral za svoj prvi uradni obisk v tujini. Foto: BoBo

Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da ni dobro, da EU ni izpolnil svoje obljube in junija Severni Makedoniji prižgal zelene luči za začetek pristopnih pogajanj, saj je država "storila neverjetno težke korake, da je izpolnila visoka pričakovanja Grčije in mednarodne skupnosti za to, da bi nadaljevala pot v evroatlantske povezave". S tem je med drugim mislil na sklenitev prespanskega sporazuma z Grčijo, v skladu s katerim je letos spremenila ime v Severno Makedonijo.

Pahor je dodal, da mora na naslednjem vrhu EU-ja "popraviti napako" in izpolniti obljubo ter Skopju določiti datum za začetek pogajanj, saj gre za strateško vprašanje, ki zadeva celoten Zahodni Balkan. Pri tem je Skopju zagotovil nadaljnjo podporo Slovenije.

Glede približevanja Natu postopek dobro napreduje, je ocenil Pahor, saj je že 21 od 29 članic zavezništva ratificiralo pristopni protokol Severne Makedonije k Natu. Pendarovski je medtem izrazil pričakovanje, da bo postopek ratifikacije letos končan, tako da bo njegova država do konca leta postala 30. članica Nata.

Pendarovski, ki je podporo Slovenije izpostavil kot zelo pomembno, je priznal, da so bili vsi v Severni Makedoniji razočarani, ker Evropska unija junija "ni naredila, kar je obljubila lani v Sofiji". Poudaril pa je, da so dobili zagotovila, da gre le za tehnično preložitev, tako da upa, da bo oktobra Svet EU-ja sprejel odločitev o datumu začetka pogajanj Severne Makedonije z EU-jem.

Obisk novega makedonskega predsednika