Foto: BoBo/Tina Kosec

Tudi v minulem mesecu sodišča niso bila popolnoma prazna, delo pa so imeli predvsem s pripornimi in nujnimi zadevami, piše novinarka Slovenske tiskovne agencije Janja Zalar.

Med drugim je koprsko okrožno sodišče izdalo priporni nalog in tiralico za poslovneža Sergeja Racmana, ki je obtožen v primeru domnevne zlorabe prostitucije v klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Racman je prek odvetnice sporočil, da se želi zagovarjati "na način, ki mu bo omogočal ohranitev dostojanstva", v priporu pa se ni zglasil, ker živi v tujini.

Na celjskem okrožnem sodišču so potekali predobravnavni naroki v sojenju obtoženim za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, izvenobravnavni senat tega sodišča pa je v zadevi šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš) zaradi obsežnosti kazenske zadeve tožilstvu odobril trimesečno podaljšanje roka za vložitev obtožnice. Primer je sicer eden najbolj obsežnih v Sloveniji doslej, saj je v sodnem spisu 10.781 listovnih številk, ki so zložene v 81 fasciklov, gradivo pa spremlja še 35.903 listin v prilogah, zloženih v 109 fasciklov.

Nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik bo moral v prihodnjih mesecih sicer v Celju hoditi na dve sojenji. V prvi zadevi mu tožilstvo očita, da je v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, v drugi pa, da je s finančne uprave ukradel dokument o prijavi finančnega premoženja.

S koncem enomesečnih počitnic bodo znova stekli tudi pritožbeni roki, sodišča pa bodo imela znova veliko dela s presojanjem pritožb strank v postopkih. Med drugim bodo odločali o pritožbi 29-letnega Sebastiena Abramova, ki je bil konec julija obtožen v zadevi poskusa oškodovanja zavarovalnic z odrezano roko partnerke. Abramov se je pritožil na dvomesečno podaljšanje pripora, pričakovati pa je tudi pritožbo na obtožnico. Abramov pa je vpleten še v dve zadevi. Osumljen je, da je marca 2015 umoril 24-letno Saro Veber. Okrožno sodišče v Celju je sklep o začetku sodne preiskave v zadevi izdalo julija. Na žalskem okrajnem sodišču pa teče postopek zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove.

Upravno sodišče bo znova odločalo o pritožbi kandidata za ljubljanski mestni svet Vilija Kovačiča, ki se je zaradi domnevnih zlorab občinskih sredstev, ki jih očita Listi Zorana Jankovića, pritožil na izid lokalnih volitev v Ljubljani. Sodišče je sicer napovedalo, da bo o tej zadevi odločalo že v času počitnic, vendar še čaka na odločitve vrhovnega sodišča glede zahtev za izločitev sodnika. "Po tem, ko bo sodišče prejelo odločitve vrhovnega sodišča o vloženih pritožbah zoper zavrnilna sklepa o izločitvi sodnika, bo lahko nadaljevalo z reševanjem pritožbe," so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo.

Jankovića čaka tudi pestra jesen, saj se bo z začetkom glavne obravnave nadaljevalo sojenje v zadevi Stožice, v zadevi Gratel pa bo višje sodišče odločalo o pritožbi na oprostilno sodbo. Pričakovati pa je, da bo moralo sodišče odločati tudi o njegovi pritožbi na nedavno obtožnico za Jankovića in soobtožene v primeru hladilne strojnice v Stožicah, ki naj bi jo po Jankovićevem posredovanju Energetika Ljubljana kupila od Grepa, čeprav ta sploh ni bil njen lastnik. Janković je pred časom ocenil, da je to, kar mu očitajo, "popolnoma brezpredmetno". Spomnil je, da javni del Stožic stoji, zasebnemu podjetju, ki je šlo v stečaj, pa da je "očitno zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj".

Na ljubljanskem okrajnem sodišču je po počitnicah pričakovan začetek glavne obravnave v sojenju nekdanjim novinarjem Dnevnika Primožu Cirmanu, Vesni Vuković, Tomažu Modicu in Suzani Rankov, ki na predobravnavnem naroku niso priznali očitanega dejanja zlorabe osebnih podatkov z objavo prisluhov Tomažu Lovšetu. Tožilstvo jih preganja zaradi objave prepisov policijskih prisluhov Lovšetu, ki je pred leti svetoval pri prodaji Mercatorja. Dnevnik je jeseni 2013, v času prodaje, objavil vrsto člankov o ozadju prodaje, ki so med drugim vključevali vsebino policijskih prisluhov Lovšetu. Obramba je predlagala več dokazov, med drugim zaslišanje Lovšeta in nekdanjega lastnika Agrokorja Ivice Todorića.

Nadaljevala se bodo še sojenja v drugih odmevnih primerih: