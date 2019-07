Svet UKC-ja Ljubljana je za novega generalnega direktorja izbral Janeza Poklukarja. Foto: BoBo

Ljubljanski klinični center (UKC) je namreč novo vodstvo iskal po odhodu Aleša Šabedra na čelo zdravstvenega ministrstva. Zavod je od takrat začasno vodil Teodor Žepič, sicer poslovni direktor pediatrične klinike, svet UKC-ja pa je pred dobrim tednom kot najprimernejšega med prijavljenimi kandidati za vodenje izbral Janeza Poklukarja.

Ta že ima izkušnje z vodenjem zdravstvenega zavoda. Pet let je namreč vodil jeseniško bolnišnico, ki jo je potegnil iz rdečih številk in iz sanacije. Z njegovim delom je zadovoljen tudi predsednik sveta jeseniške bolnišnice Dušan Krajnik, ki ga je označil za dobrega sodelavca, strokovnjaka in vizionarja.

Minister Aleš Šabeder je napovedal podporo imenovanju. Foto: BoBo

Svet jeseniške bolnišnice je Poklukarja na njegovo željo razrešil v sredo, vlada pa je že podala soglasje k tej odločitvi. S tem je Šabedru odprta pot, da poda soglasje k imenovanju Poklukarja na čelo UKC-ja. Soglasja vlade pa ne potrebuje, ker je ljubljanska bolnišnica še v sanaciji in zanjo veljajo druge zakonske določbe, kot veljajo sicer.

Minister napovedal podporo imenovanju

Pričakovati je, da bo Šabeder soglašal z imenovanjem Poklukarja, saj v javnosti ni skrival naklonjenosti zdaj že nekdanjemu direktorju gorenjske bolnišnice. Pred dnevi je minister povedal, da ga izbor sveta UKC-ja veseli, in napovedal podporo ministrstva pri Poklukarjevih reformah v kliničnem centru. Izbiro Poklukarja so pozdravili tudi v zdravniških vrstah.

Če bo Poklukar dobil ministrovo soglasje, bo štiriletni mandat nastopil prvega avgusta. S tem bo postal 15. človek na čelu UKC-ja in osmi v zadnjih desetih letih.