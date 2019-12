"Družbena toleranca do koruptivnih in neetičnih ravnanj kot tudi občutje, da proti korupciji ni mogoče nič narediti, ker je tako zakoreninjena, sta največja ovira v boju proti korupciji in pri preprečevanju korupcije," je prepričan Boris Štefanec. Foto: BoBo

9. decembra 2003 je bila v Mehiki prvič podpisana konvencija Združenih narodov proti korupciji, je v svoji poslanici o mednarodnem dnevu proti korupciji spomnil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, Blaž Štefanec. "Korupcija je bila in ostaja resen problem naše družbe. Pri njenem omejevanju oziroma odpravljanju smo lahko uspešni le, če k temu pritegnemo čim širši krog akterjev. Posameznik ali posamezen organ v boju zoper dejanja, ki so vpletena v pore delovanja družbe, pač sam ne more zmagati," je prepričan Štefanec.

Poudaril je, da komisija v Sloveniji opravlja pomembno delo, a ne le z obravnavo konkretnih dejanj, temveč predvsem z izobraževanjem in ozaveščanjem, odkrivanjem korupcijskih tveganj in dajanjem priporočil pristojnim organom, kako ta tveganja odpraviti. "Naš cilj namreč mora biti ustvariti tak sistem, ki bo odklonska dejanja, ki jih lahko označimo bodisi za koruptivna bodisi za neintegritetna ali neetična, dopuščal v čim manjši meri."

Štefanec je pa je tudi tokrat izrazil razočaranje nad pet let trajajočim postopkom prenove Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. "Naša opozorila, naj se vendarle sprejme nov krovni zakon, kar bi bilo glede na obseg sprememb tudi edino primerno, so bila žal znova preslišana. V času, ki s(m)o ga porabili za pripravo novele zakona, bi nedvomno lahko dobili kakovosten nov zakon, ki bi odgovarjal na aktualne dileme in komisiji dal ustrezen okvir za delovanje, a žal tega nismo dočakali," je zapisal. "Ali si oblast in politika sploh želita imeti učinkovit organ za preprečevanje korupcije? Je boj proti korupciji sploh prioriteta, kot sicer nemalokrat slišimo v političnih govorih, zavitih v celofan?"

TI: Brez medresorskega sodelovanja ne bo šlo

Tudi v Transparency International Slovenia opozarjajo na pomanjkanje zanimanja vodilnih za spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter na zastoje pri sprejemanju etičnega kodeksa za poslanke in poslance državnega zbora.

Predsednica TI Slovenia Alma Sedlar je v imenu organizacije izrazila tudi željo, da vodilni v državi javnosti predstavijo nadaljnje korake za vzpostavljanje integritete in transparentnosti. V zadnjih letih iniciative namreč ni bilo, zato ni bilo niti napredka, na kar kažejo večkratna priporočila mednarodnih organizacij, ugotavlja.

V TI Slovenia so prepričani, da brez medresorskega delovanja v praksi, torej brez sodelovanja civilne družbe in poslovnega sektorja, ni mogoče zagotavljati ničelne tolerance do korupcije. Poudarili so tudi pomen prenosa evropske direktive za zaščito žvižgačev, prenove resolucije o preprečevanju korupcije in programa vlade za krepitev integritete in transparentnosti za novo obdobje.