Eden od dveh umrlih fantov je življenje izgubil na kraju prometne nesreče, drugi pa v UKC Ljubljana. Foto: BoBo

"Po pogrebu dveh sirskih fantov sem za osem sorodnikov pokojnih, ki so v Slovenijo prišli z Malte, kjer imajo status beguncev, poklical Taxi Metro in naročil dve vozili," je za Televizijo Slovenija povedal Jurij Podgoršek, ki se je udeležil pogreba. Po njegovih besedah se prvi taksist, ki se je pripeljal na to parkirišče, sploh ni ustavil, ampak je začel skozi okno spraševati, če je prevoz za migrante, in če imajo dokumente.

Taksist naj bi takoj ob prihodu začel spraševati, če gre za prevoz migrantov. Foto: BoBo

"Potem je nadaljeval, da ne bo on kazni plačeval in da ne bo vozil migrantov in se je preprosto odpeljal, drugi taksist pa za njim," je pojasnil Podgoršek. Zato je znova klical na podjetje in prosil za dve vozili - tretji taksist naj bi nato le odpeljal prvo skupino moških do železniške postaje, medtem ko naj bi četrti znova zavrnil vožnjo. Do cilja pa jih je nato pripeljal taksist iz drugega podjetja. Zaradi vseh zapletov naj bi nekateri zamudili prevoz do Benetk in posledično tudi let na Malto. "Sem bil kar razočaran, jezen, pa malo me je bilo sram, da so ljudje tako obravnavani na podlagi barve kože," je dogodke komentiral Podgoršek.

Podjetje Metro Taxi dogodka ni komentiralo. Televiziji Slovenija so pisno odgovorili, da je edini pristojen za dajanje izjav direktor te družbe Enzo Enes Metro Mujić, ki je odsoten in nedosegljiv do začetka prihodnjega tedna. Na uradu zagovornika načela enakosti so potrdili, da so zaradi navedenega dogodka danes prejeli prijavo zoper podjetja Taxi Metro zaradi domnevne diskriminacije na podlagi narodnosti. Ko bodo preučili vse okoliščine, se bodo odločili, ali je v konkretnem primeru šlo za diskriminacijo ali ne.