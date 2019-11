Frank Ntilikina je edini uspel dobro pokriti Dončića prejšnji teden. Ljubljančan je imel pravi šov, le v končnici se mu je met ustavil. Foto: Reuters

Knicksi so znova na dnu, potem ko so v končnici zadnjič igrali aprila 2013, v konferenčnem finalu so bili zadnjič leta 2000 proti Indiani, zadnji naslov pa so osvojili leta 1973, ko je bil legendarni Phil Jackson še njihov igralec!

Knicksi so 31. januarja poslali Porzingisa v Dallas, znebili so se tudi pogodbe Tima Hardawaya. Latvijec je zadnjo tekmo za New York odigral 6. februarja lani, ko si je strgal križne vezi proti Milwaukeeju. Poleti je podpisal petletno pogodbo z Mavsi, v žep bo pospravil kar 158 milijonov ameriških dolarjev.

Po zmagi v Dallasu so Knicksi gladko izgubili proti Chicagu in Clevelandu. Trener David Fizdale se na zelo majavem stolčku.

Luka Dončić je prejšnji petek prispeval 38 točk (rekord kariere), 14 skokov in 10 podaj. Pri Knicksih sta izstopala Marcus Morris in Julius Randle.

Četrtkove tekme:

CLEVELAND - MIAMI

97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14)

Love 21 (6/16 iz igre) in 10 skokov, Sexton 15, Nance 14; Nunn 23 (10/16 iz igre, 3/6 za tri), Adebayo (15 skokov) in Herro po 16, Butler 14 (7/11 iz igre), Leonard 12 (5/6 iz igre, 2/2 za tri), Robinson 11, Dragić 9 (3/10 iz igre, 1/5 za tri, prosti meti 2/2), 7 podaj in 3 skoki v 25 minutah, Silva 4, Olynyk 3.



Ob 2.00:

NEW YORK - DALLAS

-:- (27:23, -:-, -:-, -:-)



NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - CHICAGO

PHOENIX - ATLANTA

DENVER - BROOKLYN

Petkove tekme:

CHARLOTTE - DETROIT

ORLANDO - SAN ANTONIO

HOUSTON - INDIANA

OKLAHOMA CITY - PHILADELPHIA

MAMPHIS - UTAH

MINNESOTA - WASHINGTON

GOLDEN STATE - BOSTON

LA LAKERS - SACRAMENTO