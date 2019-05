Od 14 nogometašev Slovenije, ki so zaigrali na uvodni kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 v Izraelu jih zadnje tedne redno igra 7, kar 5 jih je zdaj poškodovanih. Preostala dva sta Miha Zajc, ki je bolj ali manj obsojen na klop Fenerbahceja, in Rene Krhin, ki od vrnitve iz reprezentance za Nantes sploh še ni zaigral zaradi poškodbe gležnja, pri čemer so kanarčki jasno dali vedeti, da za poslabšanje krivijo igranje za Slovenijo s pomočjo injekcij.

Atalanta z zmago na finale

Najpomembnejši igralec za igro Slovenije Josip Iličić je pred velikim tednom - v sredo ga čaka finale pokala Italije z Atalanto proti Laziu v Rimu. Za ogrevanje je Boginja v zdaj začasnem domovanju v Regii Emilli z 2:1 premagala Genoo in se še dodatno utrdila na senzacionalni poti v Ligo prvakov. Pred ponedeljkovo tekmo Roma - Chievo so Bergamčani celo tretji v Serii A.

Zaradi kazni kapetana Alejandra Gomeza je moral lličić odigrati skorajda vso sobotno tekmo, četudi bi si zaradi zdaj že stalnih težav z levim kolenom želel počitek pred finalom. Kljub temu, da 31-letni Kranjčan ni stoodstotno pripravljen, si je pripravil tri strele in petkrat uspešno preigraval. Za popotnico pred odhodom v Rim je Serii A podarila Bergamu stensko poslikavo na opuščeni stavbi, kjer so upodobljeni junaki sezone 2018/19: trener Gian Piero Gasperini in napadalni trio Papu Gomez, Iličić in Duvan Zapata.

Nova na spisku načetih: Kurtić in Bijol

Po izvrstni predstavi za zagotovitev obstanka SPAL-a je Jasmin Kurtić dobil prosto zaradi poškodbe noge, ki naj ne bi bila prehuda. Zadnja zdravstvena žrtev je Jaka Bijol, ki si je ravno izboril prvo postavo CSKA-ja, a ne v njegovem naravnem položaju obrambnega vezista, temveč v vlogi podpornega napadalca. Na derbiju ruskega prvenstva pri Zenitu je Bijol porumenel že v 3. minuti zaradi prekrška nad nasprotnim vratarjem, njegov edini strel je bil blokiran, v 43. minuti pa je pri izidu 1:1 moral zapustti zelenico zaradi poškodbe. V Rusiji je poškodbo obnovil tudi poveljnik slovenske obrambe Miha Mevlja, ki po zadnji izpuščeni tekmi tokrat ni dokončal gostovanja Rostova pri Dinamu Moskvi.

Večino tekme je od 26 reprezentantov, ki so bili v kombinaciji za marčni tekmi, minuli konec tedna odigralo le 13 izbrancev Matjaža Keka, pri čemer manjka igralnega časa predvsem branilcem in vezistom.

Vrhunci St. Etienne - Montpellier

Blok v zadnjem hipu preprečil izenačenje Berića

Vsaj napadalci so v polnem pogonu, najpomembnejšo tekmo je igral Robert Berić, ki se z zelenimi bori za Ligo prvakov. St. Etienne je po seriji 6 zmag in vmesnem remiju v petek doživel boleč domači poraz z Montpellierjem. Ravno Berić je imel v končnici dve izredni priložnosti za izenačenje: najprej je gostujoči vratar Lecomte v 84.minuti ubranil njegov nevaren strel z glavo (xG 0,27 - več o metriki pričakovanih golov v podkastu SOS odmev), v 93. minuti pa je bil njegov strel delno blokiran (xG 0,07) in žoga je šla mimo vratnice. Dva kroga pred koncem Ligue 1 tako St. Etienne za tretjim Lyonom, ki je v velikem slogu s 3:0 dobil derbi v Marseillu, zdaj zaostaja za velike 4 točke, a imajo tudi 4 točke prednosti pred Montpellierjem za obrambo 4. mesta, ki v Franciji neposredno prinaša Evropsko ligo.

Andraž Šporar bo na gostovanju pri Zemplin Michalovcu in doma proti Seredu imel priložnost, da izenači ali celo preseže slovaški strelski rekord. Nato čaka najboljše slovenske nogometaše gostovanje pri Avstriji in Latviji v okviru boja za Euro 2020. Foto: Reuters

Šporar na lovu za slovaškim strelskim rekordom

Pregled iger slovenskih nogometnih reprezentantov tako končajmo z najboljšo predstavo - hat trickom Andraža Šporarja, prvim za Slovan in prvim po letu 2015, ko je še v dresu Olimpije 31. oktobra v Celju natresel vse štiri gole za 4:0. Po osvojitvi naslova prvaka Slovaške je Slovan popustil in doživel prva dva prvenstvena poraza, a v soboto se je proti Žilini vrnilna zmagoviti tir, pri čemer je Špoki prispeval polovico golov za visokih 6:2. Najlepši je bil zadnji - tretji Šporarjev gol, ko je z lobom v 80. minuti zaokrožil sijajno tekmo. 25-letni Ljubljančan je zdaj pri 26 golih in ima še dva kroga priložnosti, da vsaj izenači, če celo ne popravi absolutni strelski rekord slovaškega prvenstva - v sezoni 1995/96 je Robert Semenik za Košice natresel v sezoni 29 golov.

"Raje ne bi nič rekel o tej temi. Če govoriš o tem, potem ti spodleti," je ob praznovanju 100. rojstnega dne Slovana Šporar ostal previden in malce tudi vraževeren. Na novi slavnostni tekmi na novem Tehelnem polu v Bratislavi je sicer Šporarja doletela nova čast, ker kapetan Vasili Božikov ni smel igrati, je kapetanski trak prvič nosil ravno slovenski napadalec, kar je ustrezno proslavil s trojčkom, po tekmi pa še z razrezom 10-nadstropne torte, ki so jo igralci razdelili navijačem. S 26 goli v Fortuna ligi je Šporar sicer že na 2. mestu najstrelcev v posamezni sezoni slovaškega prvenstva.

Šporar v 80. z lobom dokončal hat-trick za teniških 6:2 (od 6:00)

* - zaradi poškodbe ga je zamenjal Grega Sorčan;

** - zaradi osebnih razlogov izpustil marčni tekmi, nadomestil ga je Andraž Struna.