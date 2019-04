St. Etienne, z 10 naslovi prvaka še vedno rekorder Francije, se z goli Roberta Berića in obrambami Stephana Ruffierja bori za vstop v Ligo prvakov. Foto: Twitter/@Ligue1Conforama

Berićev prvi gol z vrednostjo xG 0,96 - ogled na YouTubu

Debata v 15. podkastu SOS odmev o statistični analitiki v nogometu je imela svoj odmev uporabnika, ki je pravilno opozoril, da na vsake kvatre vseeno pride do skorajda stoodstotnih priložnosti, kot so preprosti udarci čez golovo črto z dveh metrov ali še manj. Vse priložnosti ovrednotene z več kot 30-odstotno verjetnostjo zadetka, kar Opta opredeljuje na podlagi zgodovinske analize več kot pol milijona strelov, se štejejo za velike priložnosti.

Primer najboljšega plenilca Najučinkovitejši predator v Top5 ligah Evrope v zadnji petletki je Robert Lewandowski. Od 127 golov v Bundesligi je napadalec Bayerna dosegel 30 zadetkov znotraj 5-m prostora. Med njima sta bila dva zadetka na sami črti, ki sta bila opredeljena z verjetnostjo 98-odstotkov (xG 0,98), še dva gola pa z xG 0,95, vratnica pa je ustavila poskus z xG 0,91. V zadnjih 5 letih je Poljak zadel še 8-krat s streli z verjetnostjo med 75 in 90 odstotkov. V omenjenem času je na 156 tekmah poskusil s 660 streli, kar pomeni, da je do res izrednih priložnosti z xG nad 0,75 prišel le v dveh odstotkih primerov.

Čim bližje je strelec samemu golu, po možnosti nebranjenemu oz. z vratarjem, ki se vrača na položaj, xG verjetnost narašča proti 1, ki pa je ne doseže. Zakaj? Primer PSG-jevega Erica Choupa-Motinga z začetka aprila proti Strasbourgu nazorno pokaže, da je mogoče zapraviti gol tudi na sami črti.

Najboljši položaj za strel Berića, od kar je v Franciji

V nedeljo je v polnem sijaju plenilca pred nasprotnikovim golom zablestel Robert Berić. Že v drugi minuti je St. Etienne s hitrim prenosom žoge s svoje polovice po levi strani prebil obrambo Toulousa: vezist Cabella z globinsko podajo za bočnega branilca Polomata, ki je z vtekanjem izvabil vratarja ven, nato pa z idealno podajo po tleh na drugi vratnici našel Berića, ki je na dveh metrih samo podstavil nogo za 1:0. Resnično akcija iz učbenikov, ki je Krčana pripeljala v položaj, v katerem pri St. Etiennu sploh še nikoli ni bil. Strel s takšne razdalje in pod takim kotom ter položajem vratarja je bil ocenjen z xG 0,96. V štirih sezonah igranja za ASSE Berić še nikoli ni bil v tako izraziti priložnosti (predtem dvakrat xG 0,69).

Berićev drugi gol z vrednostjo xG 0,34 - ogled na YouTubu

Berić je za St. Etienne na 66 ligaških nastopih dosegel 23 golov. V grafiki so prikazani položaji strelov Krčana, ki so končali kot zadetki. Za povečavo kliknite na sliko. Foto: MMC RTV SLO/Understat

Z nosom za gol po Ligo prvakov

Že v 10. minuti so zeleni v lovu na Ligo prvakov udarili drugič. Ponovno začetek globoko na svoji polovici in po levi strani, Polomat je v ogenj poslal dvojec Hamouma–Khazri, ki je z dvojno podajo prišel v položaj, ko je lahko znova na desni strani, tokrat v višini 11-m, našel Berića. Krčan je imel toliko prostora, da je z močnejšo desnico žogo sprejel in si jo hkrati nastavil za udarec za 2:0. Diagonalni strel osamljenega strelca ob vratarju, ki na hitro menja položaj, bi v komentatorskem žargonu obveljal za stoodstotno priložnost, ki pa je ocenjena le z xG 0,34, ker se je zgodovinsko dve tretjini takšnih strelov v zelo podobnih okoliščinah zapravilo.

Vabljeni k poslušanju 15. SOS odmeva o statistični analizi v nogometu

Še precej nepopisan list Vombergarja v Rusiji. 11 poskusov strelov v zdaj 320 minutah igre, pri čemer so do zdaj v okvir vrat zleteli le trije. Foto: MMC RTV SLO/Understat

Berić se je z vztrajnostjo že trikrat vrnil s stranskega tira St. Etienna, zaradi učinkovitosti si je izboril v zadnjih tednih mesto osrednjega napadalca. S sedmimi goli v Ligue 1 je že izenačil lanski osebno najboljši izkupiček. Vsega 9-krat je začel v prvi postavi, pri čemer je sedmim golom dodal še podajo, kar pomeni, da je vpleten v zadetek vsakih 109 minut igre. Ob tem je 27-letni Krčan izredno učinkovit, saj ima iz strelov v okvir vrat 30-odstotni izkupiček. Posledično je zelena kobra pomemben adut St. Etienna, ki bo v zadnjih štirih krogih francoskega prvenstva skušal nadomestiti tri točke zaostanka za največjim tekmecem Lyonom v boju za 3. mesto Ligue 1, ki prinaša Ligo prvakov.

Do prvenca iz najizrazitejše priložnosti

Z gledišča metrike xG je zanimiv primer prvenec Andresa Vombergarja v Rusiji, ki jo ob petih velikih ligah tudi še pokriva Understat. Kandidat za reprezentanco je zadel z največje priložnosti, ki si jo je do zdaj ustvaril. Strel iz obrata iz območja bele točke 11-m je ocenjen z xG 0,40. Na prvih sedmih nastopih za Ufo je Vombergar v 230 minutah poskusil le s šestimi streli, a po golu v nedeljo mu je steklo in je poskusil s skupno petimi streli (dva v okvir, en mimo in dva blokirana). Zanimivo, da niti eden od preostalih 10 strelov Vombergarja ni ovrednoten z xG višjim od 0,15. Video in več o tekmi Ufe nižje v novici.

Iličićev gol proti Palermu maja 2015 z xG 0,01 (od 0:44 dalje)

Prikaz vseh 416 strelov Iličića v zadnjih petih sezonah Serie A. Legenda: večji krog = večja priložnost. Zeleno so goli, rumeni streli vratnice, modro obrambe, vijoličasto blokade in rdečo zgrešeni streli. Foto: MMC RTV SLO/Understat

Iličić zadel že xG 0,01 in tudi xG 0,96

Za čim boljši vsebinski okvir xG zahteva čim več strelov in igralnega časa skozi sezone. V najboljših petih evropskih ligah je od Slovencev razred zase Josip lličić. V zadnjih petih sezonah je v Serii A dosegel 48 golov na 142 tekmah, pri čemer je skupno poskušal s kar 416 streli. Po pričakovanih golih bi moral v petih sezonah doseči 39,5 gola, kar kaže na kakovost zaključnih udarcev Kranjčana.

Zgodovina xG zaznava, da je Iličić enkrat zadel tudi strel z enim odstotkom verjetnosti zadetka – 24. maja 2015 v 22. minuti tekme Palermo – Fiorentina (2:3), ko mu je žogo podal Mohamed Salah in nato zadel s 25 metrov. Na drugi strani spektra ima tudi Jojo zadetek z xG 0,96: ob hat-tricku za Atalanto pri Chievu 21. oktobra lani je pospremil žogo prek črte.

Blažič prvak Madžarske

Tretji reprezentant Slovenije s klubom slavi naslov državnega prvaka za sezono 2018/19. Po Andražu Šporarju s Slovanom na Slovaškem in Petru Stojanoviću z Dinamom Zagrebom na Hrvaškem se je v soboto veselil še osrednji branilec Miha Blažič s Ferencvarosem na Madžarskem. A potrditev jubilejnega in rekordnega 30. madžarskega naslova je bila za najslovitejši klub vzhodnih sosedov nenavadna. Ferencvaros je namreč izgubil zagrizeni mestni derbi v sosednjem okrožju pri Honvedu (3:2), a je drugouvrščeni Vidi doma samo remiziral in ob prednosti 10 točk se je začelo slavje zelenih orlov iz devetega okrožja Budimpešte. Pred Primorcem je v sezoni 2013/14 naslov Madžarske od Slovencev že osvojil Rene Mihelič.

Šporar zapravil 11-m, Slovan izgubil prvič v prvenstvu

Po osvojitvi prvaka Slovaške je Slovanu in Andražu Šporarju malce pošla zbranost. Na derbiju pri madžarsko obarvanem DAC-u so Bratislavčani v 28. krogu doživeli prvi prvenstveni poraz z 1:0. V prvem polčasu je Šporar po prodoru zapravil neverjetno priložnost in poslal žogo tik mimo vratnice. V nadaljevanju je v 61. minuti pri zaostanku prevzel odgovornost izvedbe najstrožje kazni, a mu je premalo udaren strel s parado ubranil Čeh Martin Jedlička in ostalo je pri zmagi DAC-a, Ljubljančan pa pri 23 golih v slovaški ligi.

Ruski prvenec Vombergarja tlakoval pot do zmage Ufe

Argentinski Slovenec Andres Vombergar je dočakal prvenec v Rusiji. V osmem nastopu za Ufo, v tretjem v začetni enajsterici, je tank začel preobrat za veliko zmago Baškircev. Ob zaostanku 0:1 proti Uralu je Vombergar v 22. minuti sredi kazenskega prostora spretno izmaknil slabo izbito žogo po sicer nenatančnem predložku in s hitrim strelom iz obrata s prvencem v Premier ligi poskrbel za izenačenje. Ufa je dominirala v nadaljevanju in odpravila Ural s kar 4:1, opazno je nadaljeval tudi 24-letnik iz San Justa v Buenos Airesu in prvič odigral celotno tekmo za Ufo ter si po WhoScored prislužil visoko oceno 8,24. Kapetan Slovenije Bojan Jokić je kot kapetan domačega moštva odigral vso tekmo, drugi slovenski napadalec Lovro Bizjak je ostal na klopi. Ufa po najvišji zmagi sezone ostaja na mestih za dodatni playoff in obstanek, a je zdaj vsaj pet točk pred zadnjima dvema mestoma, ki prinašata takojšnji izpad iz elitne ruske lige.

Podaja Matavža za ublažitev poraza pri Ajaxu

Že v torek je pri evropski senzaciji Ajaxu gostoval Vitesse s Timom Matavžem. Slovenski napadalec je po dolgi rehabilitaciji spet dobil priložnost s klopi, vstopil je v 67. minuti pri zaostanku Arnhemčanov z 1:3. V 82. minuti je Matavž sodeloval v imenitni akciji gostov, v teku si je izboril žogo in prostor, da je z desne strani poslal natančen predložek za preprost gol Darfalouja in končnih 2:4 za polfinaliste Lige prvakov. Prva podaja Matavža v sezoni in druga točka po težki poškodbi, ko je v vsega 55 minutah igre Vitessu prinesel gol in zdaj še podajo. Matavžev Vitesse drži 7. mesto Eredivisie oz. zadnje za prvenstveni playoff Evropske lige. Naslednjo tekmo Šempetrca in druščino čaka šele 12. maja.

Bohar ukanil Mitrovića za 9. prvenstveni gol na Poljskem

Boharjev gol pred očmi Mitrovića

Na Poljskem je prišlo v petek do reprezentančnega soočenja. Začelo in končalo se je s slavjem Damjana Boharja pred Nemanjo Mitrovićem. Zaglebio Lubin je proti Jagiellonii v vodstvo popeljal ravno razigrani Bohar, ki se je v obrambi izmuznil rojaku in z glavo spremenil natančen predložek Pawlovskega v 1:0. Na koncu je Zaglebia premagala goste iz Bialystoka z 2:0, s čimer se jim je v ligi za prvaka približala na vsega točko, Jagiellonia pa s 4. mestom drži zadnjo poljsko vstopnico za Evropsko ligo. Bohar igra v izredni formi, aprila je na petih tekmah prispeval tri gole in podajo, v celotni sezoni že devet golov in sedem podaj. Do konca Ekstraklase so še štirje krogi, a še predtem branilca Mitrovića v četrtek čaka finale poljskega pokala proti Lechii Gdansk v Varšavi.

* - zaradi poškodbe ga je zamenjal Grega Sorčan;

** - zaradi osebnih razlogov izpustil marčni tekmi, nadomestil ga je Andraž Struna.