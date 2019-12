Mikel Arteta je bil član Arsenala od 2011 do 2016. Foto: EPA

"To je velika čast. Arsenal je eden največjih klubov na svetu. Moramo se boriti za najvišja mesta in to so mi med pogajanji s Stanom in Joshem Kroenkom ter drugimi vodilnimi v klubu jasno dali vedeti," je povedal Arteta. Dodal je: "Vemo, da nas čaka veliko dela pri dosegi tega, ampak prepričan sem, da lahko uspemo. Sem pa realen, da nam to ne bo uspelo čez noč."

37-letni Španec je na klopi nasledil začasnega "gasilca", Šveda Freddia Ljungberga. Klub se je konec novembra sicer razšel z Unaijem Emeryjem.

Arteta, ki je bil pred prihodom v Arsenal pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, je bil kot igralec član topničarjev od 2011 do 2016. Zanje je odigral 150 tekem, dosegel je 16 golov, in osvojil dva pokalna naslova Anglije.