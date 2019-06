Borivoje Lučić je med letoma 1993 in 1999 v prvi slovenski ligi odigral 172 tekem in dosegel 31 zadetkov. Vseh šest sezon je bil član ajdovskega Primorja. Foto: www.alesfevzer.com

Lučić v Gorico prihaja iz še enega drugoligaša Krke, ki jo je vodil v preteklih dveh sezonah. S klubom je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Trener belo-modrih je bil že v sezoni 2006/07, ko je Gorica v prvi ligi zasedla drugo mesto za Domžalami.

Njegov pomočnik bo Florijan Debenjak, trener vratarjev pa še naprej Borut Mavrič. Pogodba je potekla kondicijskemu trenerju Renzu Caselattu, ki zapušča Novo Gorico.

Burgić športni direktor

"Upravni odbor je s soglasjem in podporo sponzorjev sprejel odločitev, da vodstvo kluba ostaja nespremenjeno. Prvi mož ND Gorica bo tako tudi v prihodnje Hari Arčon, podpredsednik ostaja Marko Tribušon. Mesto direktorja je z zaključkom tekmovalne sezone 2018/19 zapustil Sebastjan Komel, tehnični koordinator bo tudi v prihodnje Matej Rožič Mavrič. Z novo vlogo, vlogo športnega direktorja se bo soočil nekdanji napadalec Miran Burgić, ki bo ob športnem delu prav tako bdel nad razvojem dogodkov v nogometni šoli," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Prvi trening bodo Novogoričani opravili v ponedeljek popoldne. V petek bodo izvedeli, kakšen spored tekem jih čaka, saj bo na Brdu pri Kranju žreb tako Prve lige TS kot 2. SNL.