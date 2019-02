Javi Martinez je blestel v torek v Liverpoolu, tokrat pa je dosegel edini zadetek na Allianz Areni. Foto: EPA

Zadnjeuvrščeni Nürnberg je odščipnil dve točkio Borussii v ponedeljek (0:0) in boj za naslov prvaka se je razplamtel. Bavarci, ki so imeli jeseni ogromne težave, so že v torek v Liverpoolu prikazali najboljšo predstavo sezone, tokrat pa so se dolgo časa mučili z žilavo Hertho.

V prvem polčasu so Berlinčani z disciplinirano igro mrežo ohranili nedotaknjeno. Najlepšo priložnost je imel Joshua Kimmich, ki je po četrt ure streljal mimo vrat. Davie Selke in Salomon Kalou sta bila nevarna za vrata Manuela Neuerja.

Na začetku drugega polčasa je vstopil Thiago Alcantara, ki je takoj poživil igro serijskih nemških prvakov. V 56. minuti je iemla Hertha najlepšo priložnost na tekmi,m ko je Kimmich tik pred golovo črto odbil poskus Selkeja.

Martinez unovčil veliko napako Jarsteina

Odločitev je padla v 62. minuti, ko je James Rodriguez izvajal kot z desne strani, vratar gostov Rone Jarstein je zaplaval v prazno, Javi Martinez pa je z glavo preusmeril žogo v mrežo. Slaba novica za Nika Kovača je nova poškodba Kingsleyja Comana, ki je bil na zelenici le osem minut, potem ko je zamenjal Francka Riberyja.

Velika neumnost Rekika

Hertha je skušala v zadnje četrt ure zaigrati bolj napadalno, a je branilec Karim Rekik šest minut pred koncem naredil veliko neumnost. Najprej je podrl Roberta Lewandowskega, Ko se je Poljak pobral, pa ga je z roko še udaril po glavi. Sodnik Harm Osmers je bil blizu dogodka in takoj je povlekel rdeči karton.

Joker Mehmedi blestel v Mönchengladbachu

Borussia iz Mönchengladbacha, ki je bila dolgo časa hit sezone, je popolnoma popustila. Izbranci Dieterja Heckinga so doživeli drugi zaporedni poraz doma. Wolfsburg je odnesel tri točke iz Borussia Parka (0:3). V drugem polčasu je dvakrat zadel Admir Mehmedi, ki je vstopil šele v 64. minuti.

23. krog:

WERDER - STUTTGART 1:1 (1:1)

Klaassen 45.; Zuber 2.

BAYERN - HERTHA 1:0 (0:0)

Javi Martinez 62.

RK: Rekik 84./Hertha

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Javi Martinez, James Rodriguez, Goretzka (46./Thiago), Gnabry, Ribery (58./Coman; 67./Müller), Lewandowski.



Hertha: Jarstein, Stark, Lustenberger, Rekik, Lazaro, Mittelstädt, Grujić, Maier (79./Dardai), Duda, Kalou (79./Jastrzembski), Selke.



Sodnik: Harm Osmers



BORUSSIA (M) - WOLFSBURG 0:3 (0:1)

Gerhardt 38., Mehmedi 68., 83.

FREIBURG - AUGSBURG 5:1 (3:0)

Petersen 9., 43., Grifo 30., Waldschmidt 64., Niederlechner 85.; R.Khedira 52.

MAINZ - SCHALKE 3:0 (1:0)

Onisiwo 18., 84., Mateta 73.

Ob 18.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - NÜRNBERG

Nedelja ob 15.30:

HANNOVER - EINTRACHT

Ob 18.00:

BORUSSIA (D) - BAYER LEVERKUSEN

Ponedeljek ob 20.30:

RB LEIPZIG - HOFFENHEIM