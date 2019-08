Nogometaši Newcastle Uniteda so presenetili Tottenham na njegovem terenu. Foto: Reuters

Tottenham letošnje sezone Premier lige ni začel najbolje. Resda je v uvodnem krogu premagal visokoletečo Aston Villo, ki je med prestopnim rokom med angleškimi klubi zapravila največ denarja (3:1), nato remiziral še z Manchester Cityjem (2:2), a tokrat si je privoščil zares velik spodrsljaj - poraz proti Newcastle Unitedu.

23-letni napadalec Joelinton, ki se je Newcastle Unitedu pridružil letos iz vrst Hoffenheima, je postal tretji Brazilec, ki je dosegel prvenstveni zadetek za klub s St. James's Parka. Ostala dva sta Kenedy in Cacapa. Foto: Reuters

Ni skrivnost, da klub s severo-vzhoda Anglije preživlja težke čase. Po koncu lanske sezone je črno-bele zapustil priljubljeni Rafael Benitez, zoper lastnika Mika Ashleyja zvesti navijači že dlje časa protestirajo in upajo, da bo britanski milijarder zaradi slabe vodenja končno zapustil klub, a zaman.

Joelington izkoristil veliko napako Tottenhamove obrambe

Newcastle United je sezono začel z dvema porazoma. Najprej jih je na St. James's Parku z 1:0 ugnal Arsenal, sledila je še točkovna ničla proti Norwich Cityju (3:1). Tokrat so varovanci Steva Brucea le okusili slast zmage - in to na vročem gostovanju v severnem Londonu. Edini zadetek na tekmi je dosegel Joelinton, ki je v 27. minuti izkoristil katastrofalno napako v domači obrambi in z levico matiral vratarja Huga Llorisa. Svoje so gostje dosegli, do konca srečanja so se več ali manj le še branili, pritisk Tottenhama ni nikoli zares pojenjal, a tako želenega izenačujočega zadetka varovancem Mauricia Pochettina ni uspelo doseči. V 78. minuti je v kazenskem prostoru padel Harry Kane, potem ko ga je na tla pospravil Jamaal Lascelles, in zahteval najstrožjo kazen, a je glavni sodnik Mike Dean le zamahnil z roko. Tudi ogled posnetka VAR ni spremenil njegove odločitve. V četrti minuti njegovega dodatka se je Kanu ponudila zlata priložnost za 1:1, a je angleški reprezentančni napadalec žogo slabo zadel. Newcastle je preživel še poslednji nalet gostiteljev in se po zadnjem Deanovem žvižgu lahko začel veseliti prve zmage v sezoni.

Sergio Agüero je zadel na tretji zaporedni prvenstveni tekmi v novi sezoni. Med strelce se je po enkrat vpisal na obračunih proti West Ham Unitedu in Tottenhamu, tokrat je proti Bournemouthu mrežo zatresel dvakrat. Foto: Reuters

22-letni Valižan Harry Wilson, ki barve Bournemoutha brani kot posojen nogometaš Liverpoola, je z vrhunsko izvedenim prostim strelom premagal vratarja Edersona tik pred odmorom. Foto: Reuters

Man City do novih treh točk

Aktualni angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, so dobili gostovanje v Bournemouthu (1:3), njihov junak je bil Sergio Agüero, ki se je dvakrat vpisal med strelce. Sinjemodri so povedli v 15. minuti, ko je po spodletelem strelu Kevina de Bruyneja do žoge prišel Agüero in domačega vratarja Aarona Ramsdalea rutinirano premagal. Vodstvo Guardiolove ekipe je v 43. minuti podvojil Raheem Sterling, po globinski podaji Davida Silve je z dobrih petih metrov dosegel že peti prvenstveni zadetek v novi sezoni. Zaostanek gostiteljev je nato tik pred odmorom s fantastično izvedenim prostim strelom prepolovil Harry Wilson. Napadalec, ki barve Bournemoutha brani kot posojen igralec Liverpoola, je žogo z levico poslal v mrežo ob stičišču vratnice in prečke. Cityjev vratar Ederson je bil povsem nemočen.

V nadaljevanju so gledalci na Dean Courtu videli le še en zadetek - na njihovo žalost v mreži njihovih ljubljencev. Po dobri uri igre je iz bližine po preigravanju Davida Silve še drugič na tekmi v polno zadel Agüero. Sinjemodri tako ostajajo nerešljiva uganka za Bournemouth, ki je na devetih medsebojnih obračunih med elito izgubil devetkrat.

Premier liga, 3. krog, nedeljske tekme:

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED 0:1 (0:1)

Joelinton 27.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY 1:3 (1:2)

Wilson 45.; Aguero 15., 64., Sterling 43.

WOLVERHAMPTON - BURNLEY 1:1 (0:1)

Jimenez 97./11-m; Barnes 13.

Sobotne tekme:

LIVERPOOL - ARSENAL 3:1 (1:0)

Matip 41., Salah 48./11-m, 59.; Torreira 85.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1:2 (0:1)

James 89.; Ayew 32., van Aaanholt 93.

Rashford (Man. United) je v 69. minutizapravil 11-m.

WATFORD - WEST HAM 1:3 (1:1)

Gray 17.; Noble 3./11-m, Haller 64., 73.

ASTON VILLA - EVERTON 2:0 (1:0)

Wesley 21., El Ghazi 95.

NORWICH - CHELSEA 2:3 (2:2)

Cantwell 6., Pukki 31.; Abraham 3., 68., Mount 17.

BRIGHTON - SOUTHAMPTON 0:2 (0:0)

Djenepo 55., Redmond 91.

RK: Andone 30./Brighton

SHEFFIELD UNITED - LEICESTER 1:2 (0:1)

McBurnie 62.; Vardy 38., Barnes 70.