Slovenke se bodo poskušale na svetovnem prvenstvu prebiti v drugi del tekmovanja, kar pomeni, da bodo morale osvojiti vsaj 3. mesto v svoji predtekmovalni skupini. Foto: www.alesfevzer.com

Reprezentantke bodo v naslednjem mesecu klubske drese zamenjale za drese Slovenije. Danes so se varovanke Uroša Bregarja zbrale v Mariboru in začele priprave na prvenstvo, ki bo trajalo od 30. novembra do 15. decembra. V torek zjutraj bodo že odpotovale na Japonsko, kjer bodo v tem tednu odigrale tri pripravljene tekme z Japonsko, Brazilijo in Francijo. Na svetovnem prvenstvu bo Slovenija (v Kumamotu) igrala v predtekmovalni skupini A, v kateri so tudi Nizozemska, Norveška, Srbija, Angola in Kuba.

Nedeljski obračun Krima in Sävehofa je bil usoden za Aljo Varagić. Edina slovenska levičarka na desnem krilu si je na poškodovala koleno in drugo leto zapored predčasno končala sezono. Okrevanje bo po prvih ocenah trajalo dva do tri mesece, Uroš Bregar pa je namesto Varagićeve pozneje poklical Jasmino Pišek (Z'dežele).

Alja Varagić bo zaradi poškodbe počivala od dva do tri mesece. Foto: MMC RTV SLO

"Poškodba Varagićeve nas je zelo prizadela. Gre za igralko, ki je zelo pomembna v našem sistemu in konceptu igre, po njeni odsotnosti pa moram najti nove rešitve v našem centralnem bloku in na desnem krilu," je na novinarski konferenci v Mariboru povedal Bregar.

V slovenski ekipi so upali, da bo na Japonskem nastopila tudi Elizabeth Omoregie, ki je pred časom prejela slovenski potni list. Nekdanja igralka Krima, ki je lani prestopila v Bukarešto, se po besedah Bregarja "ne vidi" v naši reprezentanci, v rokometnem zakulisju pa že krožijo informacije, da jo v svoje vrste zelo resno vabijo Romuni.

Težko bo izpolniti cilj, to je 3. mesto v skupini

"Naši cilji ostajajo isti, želimo se prebiti v drugi del tekmovanja. Težko bo osvojiti vsaj tretje mesto v naši skupini, ki je ena najmočnejših na letošnjem svetovnem prvenstvu. Hkrati pa se veselim tega, da se bomo pomerili z Norveško in Nizozemsko. Po mojem mnenju gre za dve najboljši reprezentanci na svetu, z njima se na velikih tekmovanjih pod mojim vodstvom še nismo pomerili. O našem preboju v drugi del bodo odločale tekme s Srbijo, Angolo in Kubo," je še dodal Bregar, ki upa, da bodo njegove varovanke – tako kot na prejšnjih treh tekmovanjih – znova zagrenile življenje kakšni uveljavljeni in močnejši izbrani vrsti.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri izbrane vrste, druge pa bodo svoje nastope nadaljevale v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Seznam Uroša Bregarja

– vratarke: Branka Zec (Göppingen), Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi) in Maja Vojnovič (Krim Mercator);

– krilne igralke: Polona Barič (Krim Mercator), Maja Svetik (Mlinotest Ajdovščina) in Jasmina Pišek (Z'dežele);

– zunanje igralke: Ana Gros (Brest), Tjaša Stanko (Podravka Vegeta), Ana Abina (Krka), Nina Zulič, Hana Vučko, Nina Žabjek (vse Krim Mercator) in Anika Strnad (Zelene doline Žalec);

– krožne napadalke: Aneja Beganović (Nantes), Teja Ferfolja (Paok), Nataša Ljepoja in Tina Valentina Klemenčič (obe Krim Mercator).

SVETOVNO PRVENSTVO, spored

SKUPINA A

Sobota, 30. novembra, ob 10.00:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA

Ponedeljek, 2. decembra, ob 12.30:

SLOVENIJA – NORVEŠKA

Torek, 3. decembra, ob 10.00:

SLOVENIJA – ANGOLA

Četrtek, 5. decembra, ob 7.00:

KUBA – SLOVENIJA

Petek, 6. decembra, ob 7.00:

SRBIJA – SLOVENIJA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.