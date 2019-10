Slovenija bo v EHF tednu odigrala dve pripravljalni tekmi: v petek v Ormožu z Nizozemsko (19.00) in v nedeljo v Mariboru še s Srbijo (17.00).

Nagovor selektorja Veselina Vujovića pred začetkom ponedeljkovega popoldanskega treninga v Zrečah. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel

Vujović: Pripraviti obrambo, ki bo presenečenje



Vujović bo na pripravah preizkusil novo obrambno postavitev

"Želimo preveriti stanje igralcev, opraviti nekaj testiranj. Imamo tudi nekaj obvez, ki jih moramo opraviti. To je udeležba na akademiji Rokometne zveze Slovenije (RZS) in poslovilna tekma Uroša Zormana ter Luke Žvižeja. Sicer pa želimo v tem tednu postaviti neki sistem obrambe, ki ga bomo uporabljali na evropskem prvenstvu in ki bo na neki način presenečenje. Želimo delati na tem. Skrbi me, da ima precej reprezentantov majhno minutažo, manjšo, kot bi si jo glede na to, da so slovenski reprezentanti, zaslužili. Tem igralcem bomo zato dali večjo minutažo in možnost, da si povrnejo avtoriteto in dokažejo v svojih klubih, da so reprezentanti Slovenije in da jih je tako treba obravnavati. Matic Verdinek ima manjši problem s kolenom, Gašper Marguč ima virozo, je v Celju, dobiva terapijo in mislim, da se bo čez nekaj dni priključil. Nisem želel poklicati še enega levega krila, ker mislim, da Darko Cingesar, ki ne igra veliko v svojem klubu, in Tilen Kodrin lahko oddelata ti dve tekmi," je načrt za prihodnje dni orisal Vujović.

Skube in Bezjak sta si podobna

Slovence konec tedna čakata tekmi z Nizozemsko in Srbijo. Foto: MMC RTV SLO

Vujović bo po treh letih spet lahko računal na Sebastiana Skubeta, ne bo pa več Marka Bezjaka, ki se je reprezentančno upokojil. "Podobna igralca sta si, tako po konstituciji kot tudi značaju. 'Seba' prinaša novo kakovost, ki je potrebna, ko je treba rešiti situacijo dva na dva s kakšnim prodorom ipd."

Gremo na medaljo

RZS je napovedal popolno mobilizacijo v želji, da bi se reprezentanca uvrstila na olimpijske igre v Tokiu. Za to bo treba biti na prihajajočem evropskem prvenstvu zelo visoko. "Sem pozitiven človek in razmišljam v smeri, da imamo veliko možnost. Gremo na medaljo in s tem bi bili zelo blizu uvrstitvi v Tokio. Najbolje je, da odigramo na visoki ravni, da dokažemo, da smo velika in resna reprezentanca. Če se nam malo nasmehne še sreča in se izognemo poškodbam, potem ne dvomim o dobrem rezultatu."

Zagreb in Celje: Problem je, ker igramo le za šesto mesto, ne pa za prvo

Vujović je pred kratkim sedel na klop Zagreba, ki bo verjetno največji konkurent Celju v boju za šesto mesto, ki vodi v izločilne boje. "Problem je, da ne igramo za prvo mesto v skupini, pač pa le za šesto. Tako je bilo tudi nazadnje, ko sem vodil Zagreb. Celje je odlična ekipa, mlada. Če ostanejo v tej zasedbi, lahko veliko naredijo, a strategija prodaje igralcev po vsaki sezoni, ki jo imata Celje in Zagreb, ne more dati dobrega rezultata," je zaključil Vujović.

Sebastian Skube: Gremo s skupnimi močmi naprej

Sebastian Skube se je po treh letih vrnil v reprezentanco, od katere se je poslovil po neuvrstitvi v ekipo za OI leta 2016 v Riu de Janeiru. "Občutki so super. Jaz sem zelo vesel, da sem nazaj v rokometni smetani. Upam, da bom dokazal, da mi je mesto tukaj. Fantje so me, kot sem pričakoval, dobro sprejeli in bolj kot ne se vsi med seboj že poznamo. Zdaj je čas, da se uigravamo med seboj in pokažemo, da smo v vrhu. S selektorjem še nisva imela časa za pogovor, jaz upam, da se bo našel in da greva s skupnimi močmi naprej. Tekmi sta pripravljalni, a mislim, da se moramo dokazati. Vsako tekmo moramo odigrati 100-odstotno, če jo hočemo dobiti. In jaz upam, da bomo to tudi dosegli. Po drugi strani pa se moramo uigrati za evropsko prvenstvo. Pot je ekstremno težka, morali bomo premagati kar nekaj favoriziranih reprezentanc. A upamo na malo sreče in dober rezultat," je ob vrnitvi dejal Skube, ki že šesto sezono igra na Danskem za Bjerringbro-Silkeborg: "Življenje mi je zelo všeč, super, mirno, tudi rokometno je liga zelo močna. Tam igram srednjega beka, sem sam na tej poziciji, imam 60 minut vsako tekmo, tako da sem tudi s tega vidika zelo zadovoljen. Vedno bolj pomembno mi je, da je družina zadovoljna, da sta hčerki in žena zadovoljni. To nam Danska omogoča in moj klub, tako da se dobro počutim. Imam pogodbo še za naslednjo sezono."

Sproščeno vzdušje v Zrečah. Foto: MMC RTV SLO

Suholežnik: Če že gremo tekmovat, zakaj ne bi šli na prvo mesto

Matic Suholežnik je med najmlajšimi v reprezentanci. Drugo leto se preizkuša v tujini, v francoskem Dunkerqueu se je dobro znašel. "Prvo leto je bilo malo težje, ker nisem poznal jezika in lige. Letos mi gre pa super, zato sem kar zadovoljen. Francoščino razumem, govorim pa le osnove," je o privajanju na življenje v Franciji dejal slovenski krožni napadalec. O reprezentanci pa: "Zagotovo ne bo pritiska, a mi bomo dali sto odstotkov, da se pokažemo v čim lepši luči kot nekakšen uvod pred prvenstvom. Zagotovo bo pot do OI težka, a kot športnik vedno stremiš k najvišjim ciljem. Če že gremo tekmovat, zakaj ne bi bili prvi. Kaj je realno, bomo videli."

Zarabec: Napredovati moramo v razmišljanju in taktiki

"Tekmi z Nizozemsko in Srbijo moramo resno vzeti, saj bo hitro tu december, z njim pa priprave na evropsko prvenstvo. Zagotovo moramo že na tej akciji izboljšati neke stvari. Ti dve tekmi nam morata dati neki plus," meni Blaž Janc. "V razmišljanju in taktiki moramo napredovati, če hočemo na evropskem prvenstvu kaj narediti, tako da sem zelo vesel, da smo se zbrali. Upam, da bomo akcijo dobro izkoristili in se uigramo za prvenstvo. Za zdaj vse dobro kaže, veselim se tega tedna," pa je dejal Miha Zarabec, ki si sicer kruh služi v Kielu: "Vsi nas uvrščajo med favorite, a je še dolga pot do zaključnega turnirja."