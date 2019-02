V Indiji večkrat pride do množičnih zastrupitev z doma narejenim žganjem. Foto: AP

"Vsakih deset minut dobimo nov klic na pomoč. Pozivi prihajajo iz različnih delov Asama. Izmed 200 hospitaliziranih jih je veliko v kritičnem stanju. Na pomoč prihajajo zdravniki z več koncev države," je dejal minister za zdravje te zvezne države Himanta Biswa Sarma. Med žrtvami je tudi precej žensk. Alkohol so uživali predvsem delavci na plantažah čaja, ki so si pijačo privoščili, ker so ravno dobili tedensko plačilo.

Pred manj kot dvema tednoma je prišlo do podobne tragedije - takrat je na severu Indije zaradi uživanja strupene pijače umrlo več kot sto ljudi.

V Indiji so takšni dogodki pogosti, ker si mnogi prebivalci ne morejo privoščiti nakupa žganih pijač v trgovini, zato pijejo doma narejene zvarke.

Najhujša tovrstna nesreča se je zgodila leta 2011, ko je strupeni alkohol zahteval kar 172 smrti.