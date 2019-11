Izraelski vojaki med patruljo ob meji z Gazo. Foto: Reuters

V torek je izraelska vojska v zračnem napadu ubila Baho Abuja Al Ato, vodjo oboroženega krila Islamskega džihada. V odgovor so palestinske oborožene skupine iz Gaze proti Izraelu izstrelile več raket. Po navedbah izraelskih reševalcev so zaradi "poškodb ali občutka tesnobe" zdravili 50 ljudi, poroča BBC. Izrael je nato izvedel serijo letalskih napadov na Gazo, v katerih je umrlo najmanj deset ljudi.

Raketno obstreljevanje iz Gaze in zračni napadi izraelskih sil so se nadaljevali tudi ponoči. Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da naj bi palestinske skupine v dveh dneh na območje izstrelile skupno 250 raket. Več kot 90 odstotkov raket naj bi sicer prestregli, ena izmed njih pa je zadela obmejno tovarno v mestu Sderot.

Izrael je na območju Gaze izvedel najmanj 50 zračnih napadov ter 21 topniških napadov palestinske domove, kmetijska zemljišča, kjer gojijo perutnino in zelenjavo, ter položaje "odporniških gibanj", Al Džazira povzema poročanje palestinske tiskovne agencije Maan News Agency. Poškodovanih ali uničenih naj bi bilo okoli 50 domovanj.

Na območju Gaze je bilo v izraelskih letalskih napadih ubitih najmanj 24 ljudi, poroča Al Džazira. Palestinski islamski džihad (PIJ) je sporočil, da so med ubitimi tudi njihovi pripadniki.

Odposlanec ZN-a prispel v Egipt

Palestinski predsednik Mahmud Abas je dejal, da se mora izraelsko stopnjevanje nasilja takoj ustaviti, in mednarodno skupnost pozval, naj zaustavi nasilje. Odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov je medtem prispel v Kairo, kjer si egiptovski uradniki prizadevajo za umiritev razmer.

Tiskovni predstavnik Palestinskega islamskega džihada je ob tem sporočil, da ni primerno razpravljati o mediaciji Egipta, medtem ko se skupina maščuje za smrt poveljnika Abuja Al Ate. V torek je po navedbah Damaska izraelska vojska izvedla tudi zračni napad na domovanje predstavnika Islamskega džihada, v katerem sta umrla dva človeka. Izrael se na obtožbe ni odzval.