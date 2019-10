Pogled na kmetijo, kjer je šesterica živela v popolni osami. Foto: Reuters

Nizozemska policija preiskuje nenavadno odkritje šestčlanske družine na vzhodu države. Med šesterico je pet bratov in sester, starih od 18 do 25 let. Do odkritja je prišlo, ko je eden izmed teh – domnevno najstarejši – pobegnil.

Prišel je v gostinski lokal v bližnjem Ruinerwoldu. Za RTV Drenthe je lastnik Chris Westerbeek povedal, da je poklical policijo, potem ko je v bar vstopil moški z zmedenim pogledom, neurejenimi dolgimi lasmi in umazano brado, na sebi je imel stara oblačila, naročil in spil pa je pet piv. "Povedal je, od kod prihaja, da je pobegnil in da nujno potrebuje pomoč," je dejal Westerbeek.

Policija je po prijavi odšla na kmetijo, po odkritju pa aretirala 58-letnega moškega iz Avstrije, ki je najel posest. V kakšnem odnosu je bil do peterice bratov in sester, še ni znano, je pa policija potrdila, da ni njihov oče, kar so sicer sprva domnevali. Avstrijsko zunanje ministrstvo je ob tem potrdilo, da je bil v povezavi z dogodkom aretiran avstrijski državljan, poroča Deutsche Welle.

So čakali na konec sveta?

Policija je v dnevni sobi za omaro odkrila skrito stopnišče, ki je vodilo v klet, kjer so bili drugi člani družine, piše BBC. Zakaj je družina oziroma skupina teh šestih ljudi v takšnih okoliščinah živela popolno izolirana na kmetiji, ni znano. Glede na ugibanja naj bi "čakali na konec sveta". Policija je ob tem dodala, da vsi scenariji ostajajo odprti, večjih podrobnosti o življenjskih razmerah na kmetiji pa zaradi preiskave ni želela podati.

Ruinerwold je kraj z manj kot 3.000 prebivalci, kmetija leži zunaj kraja, dostopna pa je prek mostu čez kanal. Skrita je za vrsto dreves. Sosed je nizozemskim medijem dejal, da je na kmetiji videl le enega človeka, brez otrok, je pa opazil nekaj gosi in psa. Tamkajšnji poštar je v pogovoru z novinarji povedal, da ni na kmetijo nikoli dostavil pošte. "Ko zdaj razmišljam o tem, je precej nenavadno," je dejal.

Župan Ruinerwolda Roger de Groot je povedal, da je družina na tej kmetiji živela devet let. Prebivali so v kleti, v prostorih, ki jih je označil za "improvizirane sobe". Pristavil je, da je mama bratov in sester umrla pred nekaj leti. "Še nikoli nisem videl česa takega," je na koncu dodal župan.