Novo vodstvo Organizacije ZN-a za prehrano in kmetijstvo FAO

55-letni biolog in kitajski namestnik ministra za kmetijstvo Ču Dungju (Qu Dongyu) je že v prvem krogu zbral 108 glasov in tako premagal Francozinjo Catherine Gaslain-Laneelle in Gruzijca Davita Kirvalidzeja, poroča dopisnik RTV Slovenije Janko Petrovec.

"Zavezan bom prvotnim prizadevanjem in misijam naše organizacije," Ču svojo izvolitev razume kot prelomno in strateško pomembno. Njegova najpomembnejša naloga je zaobjeta že v FAO-vi Agendi 2030: izkoreniniti lakoto in svetu zagotovili trajnostni razvoj, zlasti v okoljskem smislu.

Novi generalni direktor. Foto: EPA

Predstavniki evropskih držav so podporo večinoma namenjali Francozinji. "Bila sem izredno presenečena nad izidom glasovanja. Verjeli smo, da bo boj med evropsko kandidatko in kandidatom s Kitajske bolj izenačen. Zaenkrat ne bi izražala zaskrbljenosti. Verjamem v to, da resnično bo tudi gospod izvoljeni novi direktor sledil tistim ciljem, ki jih je predstavljal ves čas svoje kampanje - in da bomo s skupnimi močmi in vloženimi napori te cilje sposobni tudi doseči. Vsekakor pa naše zadovoljstvo ni popolno," je dejala slovenska ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

800 milijonov Zemljanov lačnih

Odločilno podporo so Čuju namenili predstavniki afriških držav, ki jim Kitajska še naprej namenja milijarde razvojnih sredstev. Prav tam, ter v Jemnu, Siriji in Afganistanu, živi največ lačnih Zemljanov: okoli 800 milijonov, od katerih jih več kot 100 milijonov strada. Lakota tako ob migracijah in epidemijah nalezljivih bolezni ostaja največji izziv sodobnega časa.

Dodaten velik izziv po poročanju slovenske tiskovne agencije STA predstavljajo napovedi, da naj bi se število prebivalcev sveta s sedanjih okoli 7,7 milijarde do sredine stoletja povzpelo na 9,7 milijarde.