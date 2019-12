Razmere v mestu so se začele močno slabšati po letu 2015. Foto: AP

Leta 2018 jih je bilo 309, Baltimore pa je dosegel rekord leta 1993 s 353 umori, vendar je imel takrat malce več prebivalcev.

Krvavo je bilo še leta 2017 in 2015 s 342 umori in Baltimore ima tako na 100.000 prebivalcev okrog 57 umorov. Za primerjavo – v New Yorku z osmimi milijoni prebivalcev so do 15. decembra našteli "le" 306 umorov.

Baltimore se je v preteklosti oglaševal pod vzdevkom "očarljivo mesto", kar pa že nekaj časa ne velja več.

Do leta 2015 je število umorov v mestu sicer upadalo, zdaj pa že peto leto zapored presega številko 300.

Prelomnica smrt Freddieja Graya

Prelomnica naj bi bila smrt temnopoltega 25-letnega Freddieja Graya leta 2015, ki ga je policija aretirala brez pravega razloga, ga nato prevažala v marici, pri tem pa se očitno nad njim izživljala, saj je umrl zaradi hudih poškodb hrbtenice.

Po Grayevi smrti so v mestu izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju, policisti pa zdaj manj aktivno posegajo v revne temnopolte predele mesta, kjer je veliko nasilja. V Baltimoru pištole posedujejo najstniki, stari le 13 ali 14 let.

Policijski komisar Baltimora Michael Harrison je julija objavil petletni načrt boja proti kriminalu, s katerim upa tudi na izboljšanje odnosov s skupnostjo. Zmanjšali naj bi čas odziva na prijave zločinov in dali prioriteto zločinom proti življenju in posesti. Za načrt je potreben denar, ki pa ga mesto nima.