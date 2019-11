Foto: Reuters

Polet s popolnoma novim Boeingom 787-9 Dreamlinerjem je postal najdaljši polet s potniškim letalom tako glede razdalje kot časa. Z 19 urami in 19 minutami v zraku je Qantas podrl rekord, ki ga je lani postavila letalska družba Singapore Airlines s poletom New York-Singapur.

Z razdaljo pa so podrli lastni Qantasov rekord, postavljen le nekaj tednov prej, in sicer s še enim testnim poletom z newyorškega letališča JFK v Sydney.

Tako londonski kot newyorški polet sta del Qantasovega projekta Sončni vzhod (Project Sunrise), katerega cilj je do leta 2022 vzpostaviti redni letalski liniji Sydney-London in Sydney-New York (ter obratno).

Potnike so opremili z monitorji za spremljanje vzorcev spanja in prehranjevanja. Foto: Reuters

Dreamliner je z londonskega letališča Heathrow poletel v četrtek zjutraj ob 6.00 ter preletel Nemčijo, Rusijo, Poljsko, Belorusijo, Kazahstan in Kitajsko, preden je skrenil na jug prek Filipinov in Indonezije, navaja CNN.

Kakšen je vpliv na zdravje?

Čeprav ima omenjeno letalo kapaciteto do 256 potnikov, jih je bilo na krovu le 50, vključno s štirimi piloti pod vodstvom kapitanke Helen Trenerry.

Med redkimi izbranci so bili še Qantasovi uslužbenci, nekaj novinarjev in redni potniki, ki so jih opremili s posebnimi monitorji za spremljanje vzorcev spanja, gibanja, porabe hrane in uporabe razvedrilnega sistema med poletom.

Podatke zbirajo raziskovalci centra Charlesa Perkinsa, oddelka za medicinske raziskave sydneyjske univerze, ki bodo preučili, kako izjemno dolgo letenje vpliva na zdravje, počutje in telesno uro.

Sodelovala je tudi ekipa univerze Monash iz Melbourna, ki analizira, kako dolgi poleti vplivajo na pilote in posadko.

Qantas bo podatke posredoval avstralskim oblastem, te pa bodo nato letalski družbi lahko izdale dovoljenje za redne polete na omenjenih progah.