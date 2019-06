Slovenski ustvarjalci so predstavili svoje izdelke. Foto: Janez Klenovšek

Lončnice vsepovsod. Foto: Janez Klenovšek

Na Poletno muzejsko noč so muzeji po Sloveniji na široko odprli vrata: omogočili so brezplačen vstop vsem obiskovalcem in pripravili pester spremljevalni program, ki je trajal pozno v noč, najbudnejši so vztrajali vse do polnoči. V Ljubljani je bil organiziran brezplačen prevoz med muzeji, izkoristili smo priložnost in se odpravili na Fužine, natančneje na tamkajšnji grad, kjer domuje Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Ob praznovanju najdaljše noči muzejev so pri Centru za kreativnost, ki deluje pod okriljem MAO-ja, spremljevalni program začeli že pozno popoldne v parku pred gradom Fužine. Oaza zelenja ob največjem ljubljanskem blokovskem naselju in z Ljubljanico na drugi strani se je prelevila v kreativni sejem, kjer so svoje izdelke ponujali slovenski ustvarjalci, ki jih je Projektna pisarna Centra za kreativnost Maribor predstavljala v okviru serije mesečnih dogodkov Pop-upstart: Fuga, Lantern, JNŽ, Slovenska – local made, Nimaš Izbire, We Are Lena, Alja Horvat in Pirate Piška.

Stik v živo je še vedno dragocen

Kot je mogoče sklepati iz klepeta z nekaterimi izmed njih, so tovrstni dogodki odlična priložnost, da potencialne stranke izdelke, ki si jih prej previdno ogledujejo le na spletu, tudi vidijo in "potipajo" v živo, večinoma pa se neodvisni ustvarjalci dandanes za promocijo zanašajo na družbena omrežja, pomembne so privlačne podobe in "tisto nekaj", kar te loči od poplave drugih objav. Slednji "faktor X" gotovo ima Alja Horvat, ki je v relativno kratkem času zgradila uspešno blagovno znamko in sodelovala tako doma kot z velikani ulične mode iz tujine, denimo z Urban Outfitters in Anthropologie.

Direktor MAO-ja Matevž Čelik Vidmar je v okviru Poletne muzejske noči obiskovalce vodil po trenutni razstavi v MAO-ju – Prenavljamo!!! Skupaj s kustosinjama Eleno Fajt in Natašo Peršuh si je bilo mogoče ogledati tudi razstavo Kreatorji, ki jo označujejo za prvo pregledno predstavitev ustvarjalcev sodobne slovenske mode. Foto: Janez Klenovšek

Za kulinarične kreacije je poskrbela ekipa Kucha Madre, ki je stregla veganske dobrote obiskovalcem sejma, na delavnici fermentiranja zelenjave v steklenih kozarcih pa so pokazali tudi "male skrivnosti velikih mojstrov" za to tehniko vlaganja. Pod okriljem Zavetišča za zavržene rastline so rastline, ki so v njihovi oskrbi, na medgeneracijski delavnici presajali in se nato z njimi povezali prek risanja. Presajene rastline je bilo mogoče tudi posvojiti.

Vse skupaj so pospremili s številnimi dejavnostmi za otroke in vse mlade po srcu: na voljo so bile dejavnosti, kot so plezanje, gugalnice, slackline, badminton ... Ko se je zmračilo, se je dogajanje preselilo na grajsko dvorišče, kjer so predvajali 8-milimetrske domače filme. Večer so končali s pokovko in projekcijo presenečenja na velikem platnu.