Nik je v soboto z enim samim dihom sestavil devet Rubikovih kock, kar je nov Guinnessov rekord. Foto: Matej Bergoč

Reševanje Rubikove kocke že od leta 1974 zabava ljudi po vsem svetu. Nekaterim pa običajno reševanje ne predstavlja nikakršnega izziva. Med njimi je tudi priljubljeni voditelj televizijskega kviza Male sive celice, ki se je odločil za postavljanje podvodnega rekorda.

"Na začetku tega projekta sem bil zelo optimističen in po svoji naivni matematiki sem izračunal, da bi z malo vaje brez težav pod vodo sestavil 10 kock. Sprava sem bil celo mnenja, da bi za eno kocko potreboval 20 sekund, a izkazalo se je, da je to bil le preveč optimističen podvig. Znotraj tega projekta se je pojavilo ogromno malih izzivov in mislim, da jim bom danes končno kos," je Nik na dan podviga v soboto v videoposnetku dokumentiral svoje vtise.

Kako vse skupaj sploh poteka?

Na podvig se je pripravljal deset mesecev, vadil je na suhem in kdaj pa kdaj seveda tudi v bazenu.

"Ko pa gre zares, je treba upoštevati vsa Guinnessova pravila, ki jih ni malo. Ena od dveh neodvisnih prič – Jernej, mi je pomagal mešati Rubikove kocke, pri podvigu pa je sodeloval tudi Matic. Rubikovih kock ne smeš videti, dokler nisi z glavo pod vodo. Torej ni časa za predogled. V vodi pa je situacijo prevzela Maja, ustanoviteljica društva Modra koda in uradna sodnica za potapljaški del. Odločili smo se za "AIDA pravila". Najprej sem za ogrevanje rešil šest kock. To je že Guinnessov rekord in v soboto mi je to brez težav uspelo. Cilj, ki sem si ga zadal, pa je bil sestaviti devet kock. V treh poskusil mi je to tudi uspelo, " je o podrobnostih razložil Nik.

Nik pravi, da se mu je v zadnjem mesecu preko spleta pridružil tudi Florijan, ki je mojster statike in mu je resnično veliko pomagal s svojimi nasveti. Foto: Nik Škrlec osebni arhiv

Le dva dni prej neuraden rekord

Ko se vse posname in fotografira, je protokol takšen, da je potrebno še počakati nekaj časa, da uradni sodnik potrdi prisebnost potapljača in nato izda tako imenovano belo karto.

"Se je pa ravno dva dni pred mojim rekordom zgodil še en – Američan Kevin Hays je pod vodo sestavil 10 kock. A ker njegov poskus ni v skladu z Guinnessovimi pravili, to ni uraden rekord. Guinnessov rekord je torej trenutno še vedno moj," je pojasnil Nik.

Čaka ga še kup dokumentacije

Po pogovoru s Kevinom je izvedel, da se bo ta naslednje leto tudi uradno lotil tega rekorda.

"Jaz ga bom seveda poskušal ubraniti, tako da bo še pestro in zgodba še ni končana. Malo se bova torej lovila," se je posmejal priljubljeni voditelj, ki ga zdaj čaka še kup dokumentacije, ki jo mora izpolniti in poslati Guinnessovi komisiji.

"Zbrati je treba vse dokaze, fotografije, neobdelane videoposnetke, izjave sodelujočih in ko komisija vse to odobri, pristaneš v Guinnessovi knjigi rekordov, " je izjemno vesel in navdušen nad svojim podvigom dejal Nik Škrlec, ki ga lahko spremljate na YouTube kanalu, kjer je o pripravah na rekord objavil že kar nekaj videov in tudi posnetkov svojega ljubljenčka – papagaja Naceta.