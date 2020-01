Za "najbolj nepredvidljivo zabavo leta" smo našli popolni voditeljici, se hvali Društvo tujih dopisnikov v Hollywoodu. Foto: Reuters

Združenje televizijskih kritikov (Television Critics Association press tour) je napovedalo, da bosta naslednje zlate globuse podeljevali voditeljici, ki slovita po svojih pogumnih, a praviloma dobro sprejetih in ne preveč zlonamernih šalah. Feyeva in Poehlerjeva, ki sta že leta 2015 napovedali konec povezovanju prireditve, bosta podelitev tokrat vodili že četrtič.

“Nikjer ni dveh bolj zabavnih ljudi,” se je ob oznanitvi pošalila kar sama Amy Poehler, poroča The Guardian. 48-letnica je vesela, da sta s Feyevo našli čas v svojem še kako zasedenem urniku in se ponovno spustili v tako velik projekt.

Medtem ko je letošnji gostitelj Ricky Gervais prejel mešane kritike in odzive zvezdnikov, sta bili Feyeva in Pohlerjeva zaradi komičnega pristopa vedno deležni toplega sprejema. "Ni zanikati, da je komična kemija Tine in Amy nalezljiva," je dejal Lorenzo Soria, predsednik hollywoodskega združenja tujih dopisnikov, ki podeljuje televizijske in filmske nagrade. Tudi sam Gervais, ki je letos že petič povezoval slavnostno podelitev, je dejal, da komaj čaka vrnitev dinamičnega dueta.

Čeprav datum slovesnosti še ni znan, do takrat je namreč še dolga pot, je vsem znano, da na podelitvi zlatih globusov obstaja vsaj ena konstanta - voditelji.