Marko Hatlak je zelo ponosen na svojo ekipo: "So zelo profesionalni glasbeniki, tako da s predanim delom lahko zelo veliko naredimo. Da ne bom ostal samo pri besedah, prepričajte se 21. septembra v Križankah." Foto: Živa Tory

Funk, etno, jazz, tango, latino

Marko Hatlak je slovenski javnosti dobro poznan harmonikar in avtor glasbe. Sodeloval je že z mnogimi vrhunskimi glasbeniki v različnih zasedbah. Njegov slog igranja harmonike ob violini in drugih brenkalih ter klaviaturah in afriških bobnih, pričara posebno vzdušje, ki spada tako na ulice kot v velike slovesne dvorane. Tokrat ga bomo z njegovo novo zasedbo, poimenovano kar Marko Hatlak band, s katero sodelujejo od lanskega aprila, lahko poslušali v Križankah. Pridružilo se jim bo kar nekaj glasbenih gostov, za katere Marko pravi, da naj ostanejo presenečenje. Kot glavni gost večera pa bo znan makedonski kitarist Vlatko Stefanovski.

"Jaz zelo ljubim latinskoameriške, funk, džez, tango, Balcan Fusion glasbene sloge. Dolga leta že poslušam takšno glasbo, hodim na tovrstne koncerte, skratka, ko sem slišal igrati Žiga Kožarja na bobnih, Leona Firšta na klaviaturah, Erika Čeboklija na basu in pa nepozabnega Kubanca Lazara Ameda Hierrezuela na tolkalih in violini, sem si rekel, to bi lahko bilo to. Vsakega posebej sem povabil in začeli smo igrati. Dokončno pa sem se odločil za tovrsten glasbeni slog po koncertu z Big Bandom RTV Slovenija. Takrat sem si rekel, da bo to odslej moj resnejši projekt in takrat je počasi tudi začela nastajati ta zasedba, s katero smo jeseni 2018 izdali moj že deseti album Ko ni dan in ni noč. Res je vsak posebej profesionalni glasbenik in da smo v slabem letu lahko že izdali ploščo, se mi zdi, da je danes res uspeh," pravi Marko Hatlak.

Rad se preizkušam v različnih glasbenih slogih. Zanimajo me različni vidiki in načini predajanja glasbi. Ena oblika glasbe je na primer za meditacijo, druga bolj energična, spet tretja, kjer si glasbenik igralec, pri četrti bolj pevec in tako naprej. Samo enkrat se živi in želim poskusiti čim več svojih ljubezni do glasbe in izluščiti, kar je najboljše. Marko Hatlak

Vlatko Stefanovski je zelo zaseden

"Vlatka poznam že dolga leta. Enkrat smo sodelovali in ostala sva si v dobrem spominu. Ko sem bil v Skopju, pa sem ga osebno povabil. Predlagal se mu, da bi naredila nekaj posebnega za slovensko občinstvo, saj je Stefanovski v Sloveniji ime, ki ga ni treba posebej predstavljati. Seveda je bil takoj za, čeprav je zelo zaseden. Tako da mislim, da bo to res takšen zelo eksploziven, energičen, plesen in dinamičen koncert oziroma kot jaz vedno rečem: moramo igrati tako, kot da je to zadnji nastop," je optimističen Marko Hatlak. Ob tem dodaja, da je v Križankah nastopil že večkrat in pozna oder, nikoli pa kot samostojni avtor projekta, tako da bo, kar se tega tiče, zanj to prvič. Koncert je sicer nastal v koprodukciji Festivala Ljubljana, ki se je končal v začetku septembra.