V zaporu, ki leži 60 kilometrov vzhodno od San Francisca, bo nosila številko 77806-112, pričakovati pa je, da bo za rešetkami ostala vse dni, saj v zveznem zaporniškem sistemu ni odpustkov zaradi lepega vedenja v primeru kazni, ki so krajše od enega leta.

Po izpustitvi bo še leto dni pod nadzorom, opraviti bo morala 250 ur družbenokoristnega dela ter plačati 30.000 evrov kazni.

Slavni in bogati so mesta na elitnih univerzah, kot so Yale, Georgetown in Univerza Južne Kalifornije (USC) zagotovili svojim otrokom, čeprav ti za to niso izpolnjevali pogojev. Foto: Reuters

Otroci niso vedeli ničesar

Na začetku leta je ameriško javnost razburila novica, da je več kot 50 vplivnih in bogatih oseb podkupovalo univerzitetno osebje, da bi sprejeli njihove otroke in druge sorodnike. Med najvidnejšimi obsojeni sta bili igralki Felicity Huffman in Lori Loughlin, Huffmanova pa je prva izmed vidnejših vpletenih, ki je dočakala sodni epilog.

Razlog za hiter sodni postopek in relativno blago kazen je priznanje in kesanje zvezdnice serije Razočarane gospodinje, ki je na sodišču izrazila hudo obžalovanje za storjeno.

Priznala je, da je organizatorju prevar Williamu (Ricku) Singerju plačala 15.000 dolarjev za to, da so skrivaj popravili hčerkine odgovore na sprejemnih testih, o čemer pa dekle ni vedelo ničesar. Tožilstvo ji je v zameno za priznanje krivde ponudilo štirimesečno zaporno kazen in kazen 20.000 dolarjev, sodnik pa je bil prizanesljivejši.

Sodbo je sprejela s solzami v očeh in se opravičila hčerki za svoje napake: "Najbolj pa bi se rada opravičila vsem otrokom in staršem, ki se vsak dan trudijo, da bi dobili ocene, za katere sem jaz plačala."