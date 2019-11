Foto: Klemen Ilovar

Tloris stanovanja na Prulah v Ljubljani. Foto: Ansambel

Stanovanje na Prulah v starem socialističnem bloku se ne sramuje svoje zgodovine, celo poudari jo in preinterpretira v sodoben oblikovni jezik. Nekaj več kot 30 kvadratnih metrov velik bivalni prostor izžareva arhikulturno žmohtnost, ki karakterno ni podrejena uporabniku, ampak biva kot samostojna entiteta, "kot kolaž različnih strok, ki jih pokrivamo v Ansamblu," doda oblikovalec in intermedijski umetnik Dan Adlešič.

Stanovanje, ki je letošnji dobitnik nagrade BIGSEE za zasebni interier leta 2019 na Mesecu oblikovanja, daje vtis, kot da bi ga lahko izvedel vsak, kar je vedno dober znak, da je tisti, ki ga je naredil, vedel, kaj počne. "Moja praksa pri oblikovanju in umetnosti je taka, da veliko stvari izdelam sam. Imam svojo delavnico, sam varim, kar je zelo fino saj se med izdelavo velikokrat porodijo nove ideje za izboljšave," pove Adlešič, ki je leta 2015 magistrski študij industrijskega oblikovanja končal na priznani nizozemski univerzi Design Academy Eidhoven.

Foto: Klemen Ilovar

Zasnova projekta sledi želji po raziskovanju; kaj vse se da narediti z različnimi materiali in načini ustvariti; od plakatov in fotografij do murala, izdelave pohištva in obdelave sten. "Ker delaš vse sam, je to hkrati poceni in ni poceni, saj bi se veliko stvari lahko dobilo veliko ceneje v trgovino," nadaljuje sogovornik, ki si je podobo stanovanja zamislil skupaj z arhitektom Gregorjem Bucikom.

Oba namreč sodelujeta znotraj sedemčlanske skupine Ansambel (oblikovalec Jure Martinovec, ilustrator Matija Medved, fotograf Klemen Ilovar, grafični oblikovalec Nejc Prah in oblikovalec vizualnih komunikacij Peter Stupica), ki sta jo tokrat aktivirala v polni postavi. Vsak od akterjev namreč deluje samostojno na svojem področju, "če bi rekel v prenesenem pomenu, vsak igra svoj instrument, vsake toliko pa se po dva ali po več skupaj zberemo in izvedemo projekt, odvisno od potrebe".

Neuničljiva kuhinja ob vstopu v stanovanje

Foto: Klemen Ilovar

Ker sta ob prenovi prostora kuhinjo tlorisno premaknili ob vhod stanovanja (in s tem izkoristila prej neuporaben hodnik), sta jo s tem dvignila na piedestal. "Hoteli smo sproščeno kuhinjo, ki je igriva, meni je fajn, da je malo tako …. kot da bi bil na ladji, da je kje kakšen štrik, da deluje malo počitniško." Zasnovala sta jo kot neuničljivo in trpežno delavnico, v kateri sta Dan in Gregor sama izdelala skoraj vse, razen odlagalne površine iz teraca.

Med drugim sta zvarila robustni kubusni kovinski poličnik bežkaste barve nad pultom in sestavila rožnati rolo, ki zastira kozarce in krožnike, izdelala predalnike iz pleksi stekla, na izvlečni predalnik za smeti pa namestila ročaj iz vrvi. Glede na to, da sta bila plinski štedilnik in hladilnik že v stanovanju, sta ju obdržala, saj "gresta v ta stil bloka", pove z nasmeškom sogovornik, verjetno tako kot modre zavesice pod koritom in bele ploščice v velikosti 20 x 20 centimetrov, klasika vseh jugoslovanskih domov.

Manj dlak, več čistoče

Foto: Klemen Ilovar

Nekoliko večji izziv je bila kopalnica. Ko so svoje opravili vodoinštalaterji, sta Dan in Gregor zavihala rokave in celotno kopalnico, tudi police in izboklino za tuš, obdelala z močnejšim mavcem in drugimi pomožnimi materiali ter ga zaščitila s hidroizolacijskim premazom. "Ker je kopalnica zelo majhna, sva le sledila vsem tem elementom stene in dobila njeno maksimalno velikost, saj bi s ploščicami in poravnavo gaberita izgubila okoli deset centimetrov (...) v celoti je pralna, kot ena votlina, v kateri je vse varno in voda lahko odteče".

Foto: Klemen Ilovar

Po tleh sta premazu dodala akrilne pigmentirane lističe, "da malo manj drsi in da se malo manj vidi dlak," pribije Adlešič, ki je tudi avtor prav posebnega nekoliko bowijevskega vijoličastega radiatorja v obliki obrazne poslikave alter ega Davida Bowieja Ziggyja Stardusta, pa čeprav navdih ne izhaja od tu. "Deluje kot vsak radiator, ima cev, skozi katero gre topla voda, sicer pa je narejen kot lestev za sušenje brisač, le da je malo bolj poseben, kot skulptura v prostoru."

Namesto tapet mural sivih oblakov

Foto: Klemen Ilovar

Praktičnost in pragmatičnost je ustvarjalce vodila tudi pri jedilnem kotu, ki je kovinski in premičen, saj so tako klopi kot miza na koleščkih. Jedilno mizo lahko premaknemo ob okno, s čimer je uporabna tudi kot pisalna miza. Namesto tapet je Matija Medved na steno narisal mural oblakov, stena pa je premazana z zaščitnim lakom, da je lažja za čiščenje.

Zakaj bi bila pralnica najbolj dolgočasen prostor v stanovanju?

Foto: Klemen Ilovar

Če so ustvarjalci veliko pozornosti namenili zajezitvi umazanije, pa so v prostor, ki je namenjen čiščenju, vnesli svoj humoristični vložek. Na sicer tipsko vgradno omaro za čistila in pralni stroj, so izobesili temno sivo zavesico s potiskom fotografije črnega psa (sicer delo Klemna Ilovarja in Nejca Prahe za neki drugi projekt). "Utility je po navadi kotiček, ki ga hočemo skriti, mi pa smo hoteli vanj umestiti podobo psa, ki lastnika pričaka, ko pride domov … to, da je na pomarančah, pa se nam je zdelo le še malo bolj smešno."

Svetilo iz talne izolacije, postelja na jaških

Foto: Klemen Ilovar

Zanimive rešitve so iskali tudi pri oblikovanju svetil in seveda spalnice, "ki je nizkoproračunska". Večino materialov so kupili kar v "velikih trgovinah za dom in vrt", zato je podnožje postelje tudi sestavljeno iz jaškov za cevi ali elektriko, "pri čemer ima vsak jašek pokrov, zato je pod posteljo veliko prostora za shranjevanje". Talno svetilo v kotu sobe je izdelano iz rožnate talne izolacije, zvite v rolo, v katero je vstavljena navadna žarnica. Ko je svetilo prižgano, je pena kot barvni filter in sveti v rožnati barvi, "kar je zelo poceni in fina rešitev".