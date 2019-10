Belo hišo je obiskalo več sto otrok. Foto: Reuters

Kljub kongresni preiskavi o nezakonitih pritiskih, ki naj bi jih Trump izvajal na Ukrajino in ki bi se lahko končala z njegovim odpoklicem s položaja predsednika, je bil ameriški predsednik na zabavi dobro razpoložen. Otrokom, našemljenim v najrazličnejše kostume, je skupaj z ženo delil sladkarije in se z njimi fotografiral.

Tema letošnje zabave ob noči čarovnic je bil uročeni gozd. Stebre Bele hiše so prekrile silhuete temnih dreves s srhljivimi vejami, stopnišče je bilo polno buč, ko se je spustil mrak, pa so bele stene zažarele v oranžnih barvah.

Donald Trump in prva dama, ki je zabavo prirejala več tednov, sta v Beli hiši sprejela več sto otrok in njihovih staršev. Domovanje ameriškega predsednika so na letošnji zabavi pred nočjo čarovnic obiskali otroci ameriških vojakov in lokalni osnovnošolci.

Ko se je začelo temniti, je prizorišče zažarelo v oranžnih odtenkih. Foto: Reuters

Na južni verandi Bele hiše je za glasbo skrbel orkester ameriških zračnih sil in po posestvu so se razlegale skladbe iz različnih filmov, ki so tako ali drugače povezani z nočjo čarovnic. Med drugim so obiskovalci lahko slišali naslovne pesmi iz filmov Izganjalci duhov (Ghostbusters), V objemu čarovnice (Bewitched) in Harry Potter, Donald in Melania Trump pa sta na prizorišče prišla ob spremljavi pesmi iz filma o družini Addams (The Addams Family).

Utrinke s sprejema našemljenih otrok si lahko ogledate v fotogaleriji.