Sporni pulover so hitro umaknili. Foto: Proizvajalec

Severnoameriške trgovine vsako leto preplavi trend grdih božičnih puloverjev, ki je vedno bolj priljubljen tudi pri nas. Letos pa si je eden izmed zunanjih ponudnikov izdelkov na spletni strani največjega severnoameriškega trgovca Wallmart očitno dovolil malce preveč provokativne izdelke.

V številnih mestih po svetu lahko sodelujete tudi v posebnih novoletnih tekih v grdih puloverjih. Foto: EPA

V svoji spletni trgovini so namreč ponudili puloverje, na katerih se Božiček z zvito slamico v roki veseli črtic belega prahu na mizi. Podoba nedvomno namiguje na priljubljeno uživanje kokaina, kar je zelo razburilo nekatere uporabnike spletne strani. "Vsi vemo, kako deluje sneg. Je bel, praškast in najboljši sneg prihaja iz Južne Amerike," je dogodek komentirala kanadska televizija Global News. Wallmart je sporne izdelke že umaknil iz prodaje in sporočil, da podobe na njih ne izražajo vrednot podjetja.

Poleg spornih puloverjev z mamili so umaknili tudi nekatera oblačila z eksplicitnim namigovanjem na spolnost in spolne akte.

Tradicija oblačenja in obdarovanja z grdimi puloverji se je razvila iz vsakoletnega božičnega obdarovanja z oblačili, ki niso vedno po okusu obdarovanih. Namesto da bi takšna darila Američane potrla, pa so iz njih ustvarili prisrčno tradicijo, ki vsako leto poskrbi za dodatno popestritev decembrskega prazničnega vzdušja.