Kipec dečka, ki lula in ga lahko občudujemo še danes, je bil izdelan v baročnem slogu in je nadomestil eno izmed starejših različic, saj prva omemba kipa z istim imenom sega v leto 1451. Deček je danes eden izmed simbolov Bruslja in Belgije ter magnet za obiskovalce z vsega sveta.

Manneken Pis, bronasti kipec dečka, ki lula, že štiristo let stoji na vogalu dveh ulic nedaleč stran od osrednjega bruseljskega trga.

"Manneken Pis je bil le vodnjak oziroma pitnik. Takrat se je Bruselj razvijal in prebivalstvo je naraščalo. Ljudje so potrebovali pitno vodo," je povedal Gonzague Pluvinage, konservator v bruseljskem mestnem muzeju.

Podobno kot Atomium, ki pa so ga postavili dobra tri stoletja kasneje, je Manneken Pis eden od zaščitnih znakov ne le Bruslja temveč celotne Belgije in magnet za obiskovalce iz vsega sveta. "Vodnjak si ogleda približno 30.000 ljudi na teden. to je veliko. Muzej obišče več kot 100.000 ljudi na leto. V Bruselj si ne pridejo ogledat le Mannekena Pisa. V muzeju je razstavljenih še veliko lepih zbirk," je dodal Pluvinage.

Manneken Pisa tako kot Mona Liso krasi zagoneten nasmešek, skupna pa jima je še ena lastnost, velikost, oziroma majhnost. Popularni deček v višino meri le 55 centimetrov.

Posebnost muzeja GardeRobe MannekenPis je, da v njem hranijo 1037 kostumov, ki so bili narejeni prav za Manneken Pisa, prihajajo pa takorekoč iz vseh držav sveta, med njima sta tudi dva slovenska. Foto: EPA

Dokazov o popularnosti dečka, ki lula, se nikakor ne da spregledati. V trgovinicah s spominki se ga dobi v najrazličnejših oblikah in velikostih, pa tudi okusih. Belgije brez Manneken Pisa in čokolade namreč ni.

Zgodovina malega bruseljskega dečka pa je bila skozi stoletja precej burna. Vsaj šestkrat so ga ukradli, najhuje pa jo je skupil leta 1965. "Takrat tatovi niso mogli odnesti celega kipa. Kot vidite, so ga pod koleni prelomili. Meščani so lahko nekaj dni gledali le stopala in spodnje štrclje nog Mannekena Pisa." Original so naključno našli šele čez dobro leto, vmes pa so mestne oblasti postavile kopijo, ki jo občudujemo še danes. K dodatni popularnosti malega dečka, pa prispeva še stoletja star običaj oblačenja. V lanskem letu je bil oblečen skoraj 180 dni, vsi kostumi pa so varno shranjeni.

Manneken Pis pa ni edini kipec v Bruslju, ki lula. V eni od ulic blizu glavnega trga že 35 let stoji Jeanneke Pis, pred 20 leti pa se je na veselje sprehajalcev pojavil tudi Zinneke Pis.