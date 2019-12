Te so namreč na kratko prekinile tekmo na stadionu Uhuru v Dar es Salaamu med ekipama Young Africans in Iringa United, je poročal britanski BBC.

V 53. minuti je roj čebel priletel na nogometno zelenico, nogometaši pa so se vsak na svoj način spopadli s čebelami – nekateri so se vrgli na tla in si navlekli dres čez obraz, drugi so stekli stran.

Čebele niso prizanesle niti navijačem, ki so bežali pred rojem na tribunah.

Kljub nekaj pikom so se nogometaši hitro pobrali in nadaljevali igro.

Nepričakovani "napad" je nasmejal vse skupaj, na koncu pa so se najbolj sladko smejali nogometaši ekipe Young Africans, ki so slavili s 4:0.