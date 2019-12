Na razstavi pasemskih psov in mačk je sodelovalo več kot 300 štirinožcev, vsaj toliko njihovih lastnikov, dogodka pa so se udeležili tudi številni radovedneži, ki so si prišli ogledat cvet indijske mačke in pasje lepote, pa tudi kakšen pernati in drugi ljubljenčki so se našli vmes.

V okviru razstave so pripravili tudi pasje tekmovanje in posebno tekmovanje za labradorce, so pojasnili organizatorji, tamkajšnji klub rejcev pasemskih psov.