Mladenič je bil pripravljen premagati vse ovire, da bi prišel do svoje izbranke, ki ga je predtem zapustila kar prek telefona. Foto: Pixabay

Začetek zgodbe sega nekaj tednov nazaj, ko je 18-letno dekle, ki dneve zaradi kaznivega dejanja (kakšnega, mediji ne poročajo) preživlja za štirimi stenami prevzgojnega zavoda, svojega srčnega izbranca zapustilo kar prek SMS-a.

Nesrečni mladenič, jasno, ni mogel čakati, da bo njegovo nekdanje dekle izpuščeno iz zapora in da ji bo lahko izpovedal svoja čustva, zato je skoval načrt, kako jo obiskati in prepričati, naj si premisli in naj ga ne zapusti, je poročala agencija AP.

A da bi prišel do nje, je moral splezati po zidu štiri metre visoko do njenega okna, pri čemer mu je pot do srčne izbranke zapirala tudi bodeča žica, a se je nanjo pripravil tako, da se je skoraj do nagega slekel. In ravno ko je dosegel dekletovo okno, so ga opazili varnostniki.

Kljub številnim pozivom, naj se spusti z okna nazaj na tla, je 18-letnik vztrajal tik pod dekletovim oknom, dokler niso varnostniki poklicali gasilcev, ki so mladeniča spravili nazaj na tla.

Ali je misija uspela in je dekle prepričal, naj ga vzame nazaj, tiskovne agencije ne poročajo. Tako tudi ni znano, ali je bil podvig vreden obtožnice zaradi motenja posesti in nedovoljenega stika z zaporniki, ki ga je doletela po aretaciji.