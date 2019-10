Duterte se je brezkompromisno odločil obračunati z nezakonitimi zdravili. Foto: Reuters

V njegovem uradu jih ta poteza svetovnega trgovca ni ujezila, temveč se jim zdi zabavna.

"To pomeni, da se je uveljavil," je novinarjem danes povedal tiskovni predstavnik Duterteja Salvador Panelo. "Zabavno! To pomeni, da je resnično prestrašil kriminalce," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Maske, izdelane iz lateksa, pod imenom Rodrigo Duterte Rodi DU30 za 32,99 dolarja prodaja Amazonova družba Caili's, ki je specializirana za različne maske in drugo opremo za noč čarovnic. Spletni uporabniki so masko med drugim opisali kot demonsko, super strašljivo in grdo.

"Duterte si je končno prislužil mednarodno priznanje, za katero si prizadevajo njegovi podporniki – masko za noč čarovnic," je zapisal neki uporabnik Twitterja.

Filipinski predsednik je razvpit zaradi zelo nasilnega zatiranja trgovine z mamili, v katerem je doslej umrlo že več kot 5.000 ljudi, med njimi tudi zgolj osumljenci za kazniva dejanja. Na slabem glasu je tudi zaradi neotesanega vedenja na mednarodnih srečanjih in zaradi svojih do žensk ponižujočih izjav v govorih, ki so običajno polni kletvic.