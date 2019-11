Risto Mattila se je v nedeljo z ženo sprehajal po plaži Marjaniemi na omenjenem otoku, ko sta nenadoma obstala, saj je bil del plaže prekrit z množico ovalnih ledenih krogel.

"Vreme je bilo sončno, a precej vetrovno, temperatura je bila -1 stopinja Celzija, ko sva zagledala nepričakovan prizor - množico ledenih in sneženih jajc na plaži, točno tam, kjer se je morje prelivalo v kopno. Kaj takega sem videl prvič," je dejal.

Prizor je fotografiral in "ledena jajca" so postala viralna uspešnica. Od takrat kar naprej pojasnjuje, kaj je videl - krogle so bile razporejene na dolžini 30 metrov, najmanjše so bile velikosti kokošjega jajca, največje pa kot nogometna žoga.

Kot so pojasnili vremenoslovci, takšen pojav nastane, ko drobne delce ledu veter in voda premetavata sem in tja. "Za ta pojav je potrebna prava temperatura zraka - le malo pod nič stopinjami Celzija, prava temperatura vode - blizu ledišča, plitka in rahlo nagnjena peščena plaža ter rahlo valovanje vode," je dejal finski meteorolog Jouni Vainio.

V preteklosti so o podobnem pojavu poročali tudi iz sibirskega mesta Nida in iz okolice jezera Michigan v ZDA, piše BBC. V Sibiriji so bila leta 2016 največja "ledena jajca" velika skoraj en meter.