Lani so si lahko ogledale finale azijske lige prvakov, niso pa smele na prijateljsko tekmo med Iranom in Sirijo. Foto: EPA

Predsednik mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je namreč lani oktobra obiskal Iran in dejal, da morajo ženskam dovoliti obisk tekem, saj je to eno osnovnih vodil v statutu Fife. Če bi Iran ženskam prepovedal obisk tekem, bi lahko prejel sankcije, kot je prepoved nastopa v kvalifikacijah.

Pred časom je zeleno luč že prižgala vlada, zdaj pa je zeleno luč prižgalo še športno ministrstvo. "Ženske gredo lahko na stadion Asadi na kvalifikacijsko tekmo proti Kambodži, ki bo 10. oktobra," je dejal namestnik športnega ministra Jamshid Taghizadeh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da ne obstaja legalna prepoved (prisotnosti ženk na stadionih), in da so bili izpolnjeni vsi pogoji za ženski obisk tekem in da bodo s tem svetu pokazali, da ženske v državi niso diskriminirane.

Ženske sicer niso imele vstopa na stadione od leta 1981. To je povzročila islamska revolucija leta 1979 s skrajno konzervativnimi idejami, da ženske ne smejo biti skupaj z moškimi navijači, saj so jih želeli zaščititi od moškega vzdušja in pogledov na poloblečene moške.

Iran bo v kvalifikacijah igral v skupini z Irakom, Bahrajnom, Kambodžo in Hongkongom.