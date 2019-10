Kubova, ki je novinarka televizijske mreže MSNBC o ameriški varnosti in obrambni politiki, se je za nekaj trenutkov zmedla in se nasmehnila sinu, nato pa v smehu dejala: "Oprostite, moj otrok je prišel! Oglašanje v živo," je dejala, nato pa so v režiji hitro na ekran dali zemljevid, kje poteka najnovejša krizna situacija. Novinarka je vseeno ohranila toliko koncentracije, da je misel razvila do konca.

Vse skupaj je bilo zelo prikupno, zato je nekaj trenutkov kasneje televizija tvitnila nekajsekundni obisk sinka v studiu in zraven zapisala: "Včasih se najbolj nepričakovane izredne stvari zgodijo, ko poročaš o izrednih novicah." Ob tem so dodali ključnika #MSNBCmatere in #mamevslužbi. Tudi na Twitterju si je Kubova prislužila same pozitivne odzive tako svojih televizijskih kolegov kot gledalcev.

Nepovabljeni gost je bil njen štiriletni sin Ryan. Novinarka je pojasnila, da so jo zaradi turške vojaške operacije proti Kurdom, živečim v Siriji, na hitro poklicali v studio, zato Ryana in njegovega brata dvojčka ni uspela pravočasno odložiti v vrtcu.